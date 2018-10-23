مساعد وزير النقل الافغاني:

من الاهداف المهمة لاتفاقية جابهار هو توسيع ترانزيت المنطقة

طهران/23تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال مساعد وزير النقل الافغاني'امام الدين محمد وريماج' ان تطوير ترانزيت المنطقة يعد من الاهداف المهمة لاتفاقية جابهار بين ايران والهند وافغانستان .

واضاف وريماج اليوم الثلاثاء في الاجتماع التنسيقي الاول لاتفاقية الترانزيت بين ايران والهند وافغانستان ان انعقاد الاجتماع الاول لمساعدي وزراء النقل في البلدان الثلاثه مهما لوضع خارطة طريق لتنمية التعاون الترانزيتي الذي ستكون له نتائح ايجابية بالنسبة للاقتصاد والتنمية المستدامة للبلدان الثلاثه.
يذكر ان الاتفاقية الترانزيتية الثلاثية (اتفاقية جابهار) بين ايران والهند وافغانستان تم التوقيع عليها في طهران عام 2016 بحضور الرئيسان الايراني والافغاني ورئيس وزراء الهند كي يتم تسهيل التبادل التجاري والوصول الي دول جنوب شرق اسيا و اسيا الوسطي وروسيا والقفقاز وبحرعمان والدول المطلة علي المحيط الهندي.
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من الاهداف المهمة لاتفاقية جابهار هو توسيع ترانزيت المنطقة

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