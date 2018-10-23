ضبط 3.8 طن من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

زاهدان/23تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)العميد محمد قنبري، عن ضبط ثلاثة اطنان و 887 كغم من انواع المخدرات خلال 48 ساعة الماضية جنوب المحافظة والقبض علي ستة مهربين.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء اوضح العميد فنبري ان شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان تمكنت من خلال التعاون والاسناد الفني والاستخباري لشرطة مكافحة المخدرات في مدينة نيكشهر، من كشف عصابة كبيرة عمدت بواسطة عملية مسلحة وباستخدام سيارات سريعة الي ادخال شحنة ثقيلة من المخدرات الي داخل البلاد.
واردف القائد الامني الايراني ان شرطة مكافحة المخدرات استطاعت ومن خلال رصد مستمر لتحركات عناصر هذه العصابة المسلحة ان تتصدي لهم حين قيامهم مساء امس بنقل المخدرات باستخدام سيارة في احدي الطرقات المؤدية الي مدينة نيكشهر.
وبين العميد قنبري، ان القوات الامنية ضبطت خلال العملية طنين و 91 كيلوغراما من مادة الافيون و 9 كغم من الحشيش و 7 كغم من الهيرويين و 15 كغم مواد مخدرة اخري.
واستطرد يقول انه بالتزامن مع هذه العملية، قامت شرطة مكافحة المخدرات بمحاصرة مخبأ عصابة التهريب بالقرب من مدينة خاش وتمكنت من خلال عملية مباغتة ومنسقة من اعتقال عنصرين اخرين لهذه العصابة وضبطت 1744 كغم مادة الافيون و 20كغم من الحشيش .
وقال العميد قنبري انه تم خلال العمليتين القبض علي ستة مهربين محترفين وضبط ثلاث سيارات كانت بحوزتهم.
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ضبط 3.8 طن من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

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