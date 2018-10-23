مؤسسة المصطفي تزيح الستار عن رسالتها المشتركة مع الأمم المتحدة

واستهل تشديك كلمته بالإشارة الي تأسيس مكتب دول الجنوب في الأمم المتحدة ومحاولته نقل العلم من الشمال إلي الجنوب وأشار إلي أن حجم اقتصاد دول الجنوب في مؤتمر دول الجنوب عام 1978 كان أقل من ثلث الاقتصاد العالمي، فيما يجتاز اليوم النصف.

وعبر عن سعادته بتأسيس مؤسسة المصطفي وتركيزها علي العلم واستثمار الطاقات الموجودة في دول الجنوب، مشيراً إلي أن انتاج العلم في هذه الدول سيؤدي إلي التوصل إلي حلول محلية للتحديات في هذه الدول وبالنظر إلي كونها حلولا محلية فإنها ستكون أكثر كفاءة ودقة.

وقال: إن المؤسسة تدعم الشباب وطلاب المدارس لإنتاج العلم مما يؤدي إلي تعزيز السلام في الجنوب وهذا أمر يدعو للفخر'، مضيفا: 'توجد اليوم دول في الجنوب تنتج العلم وتنقله إلي العالم وهذا أمر بالغ الأهمية'.

يشار إلي أن ازاحة الستار عن الرسالة المشتركة للأمم الممتحدة ومؤسسة المصطفي تعد خطوة هامة نحو تحول جائزة المصطفي إلي مؤسسة عالمية مرموقة وتسجيلها رسمياً في الأمم المتحدة بعد أن تم في العام الماضي تسجيل المؤسسة رسمياً في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماع استانة 2017.

وألقي صفاري نيا؛ مديرمؤسسة المصطفي للعلوم والتكنولوجيا كلمة: تطرق فيها إلي دور مؤسسة المصطفي في تطوير العلم والتكنولوجيا، لافتاً إلي أن الجائزة تعتبر رمزاً للكفاءة والتفوق العلميين علي المستوي الدولي. وقال: إن هذا الأمر لا يؤدي الي تطور العلم والتكنولوجيا فحسب بل إن احترام التعاليم الدينية والأديان والأنبياء باعتبارهم حماة الكرامة والقيم الإنسانية وحملة لواء مكارم الأخلاق الذين دعوا إلي تطوير العلم والتقنية يؤدي إلي ازدهار المجتمع البشري والارتقاء بأمنه.

وتابع: إن مؤسسة المصطفي للعلوم والتكنولوجيا بدأت عملها بهدف تعزيز الأمن، والسلام والرفاه ومن هذا المنطلق قامت برصد العلماء البارزين ومهدت لتطوير التواصل بين الباحثين وتعزيز التعاون بينهم واستثمار قدرات البلدان الإسلامية باعتبارها جزءاً كبيراً من بلدان الجنوب. بالنظر إلي الرسالة التي أشرت إليها خططت المؤسسة لاستثمار العلم والتقنية علي مستوي طلاب المدارس، طلاب الجامعات، الأستاذة وأعضاء الهيئة العلمية في الجامعات ضمن اطار مسابقات نور الطلابية ومنافسات كنز العلمية وبرنامج استيب لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجيا (STEP).

وأضاف ان نشاطات مؤسسة المصطفي التي تصب في مجال تطوير التعاون بين البلدان الإسلامية باعتبارها من البلدان النامية تلتقي مع عدد من أهداف مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، موضحاً أن التعاون بين بلدان الجنوب مصطلح يطلق علي الاطار العام للتعاون بين البلدان التي توصف بالجنوبية في مجال السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، الثقاقة، البيئة والمجال الفني.

ولفت صفاري نيا إلي أن مؤسسة المصطفي تستطيع الاعتماد علي الشبكة الواسعة التي أقامتها للتواصل علي المستوي الدولي في مجال العلم والتقنية وتطوير مستوي استفادة المجتمع من ذلك.

وأعلن أن رسالة، أهداف ونشاطات مؤسسة المصطفي للعلوم والتقنية لاقت ترحيباً من قبل (UNOSSC) وقد أتيحت الفرصة لتدوين هذه الفرصة الثمينة في اطار رسالة تحت عنوان 'بلدان الجنوب في العمل؛ السلام والرفاهية من خلال العلم والتكنولوجيا'.

واكد صفاري نيا أن النجاح الذي حققته المؤسسة لم يكن ليتحقق لولا عناية الباري عز وجل، فيما تقدم بالشكر لمشاركة الأمم المتحدة وتعاونها ضمن اطار مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC) وبصورة خاصة جورج شديك وكذلك زملائه شاهد حسين وميخائيل ستيوارت.

وفي ختام الحفل أزيح الستار عن الرسالة وتماثيل الفائزين بجائزة المصطفي في عام 2017 حيث وضعت واحة برديس للتقنيات خطة تكريم لأبرز الشخصيات العلمية بنصب تماثيلهم في منتزه الواحة والذي تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع بهدف تكريم جهود كبار العلماء في مختلف أنحاء العالم، ووضعت هذه الخطة من قبل إدارة الواحة وهي تمضي قدماً منذ عام 2007.

ووفقاً لهذه الخطة يتم نصب تماثيل في المتنزه لعلماء وباحثين بذلوا جهوداً كبيرة في المجالات المختلفة في العهود الماضية أو في الحال الحاضر من أجل خدمة البشرية وتطوير العلم وقطعوا خطوات مهمة رفعت لواء بلدانهم في المحافل الدولية، فيما تتم إزاحة الستار عن هذه التماثيل بحضور مسؤولين دوليين وعلماء بارزين. ومن الممكن أن تقود هذه الخطوة إلي تقديم هؤلاء العلماء علي المستوي الدولي والتعريف بطاقاتهم العلمية بالنظر إلي أن شخصيات دولية تزور هذا المتنزه علي مدار العام. كما أن هذا الأمر يؤدي إلي تعزيز التلاحم وعلاقات الصداقة مع البلدان الأخري بصورة خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وبجهود إدارة المنتزه قام أكثر من خمسين بلدا بتقديم قائمة بأسماء أشهر شخصياته العلمية ومن المتوقع أن يشهد المنتزه حتي عام 2021 نصب تماثيل لأبرز الشخصيات العلمية لقرابة 70 بلدا.

تجدر الإشارة إلي أن ديسمبر المقبل سيشهد عقد الدورة الرابعة لاجتماعات (STEP) في جامعة السلطان قابوس بعمان، حيث ستستمر الاجتماعات لأربعة أيام متتالية بمشاركة الفائزين بالنسخ السابقة من جائزة المصطفي وعلماء وباحثين بارزين في العالم الإسلامي.

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