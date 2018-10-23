الدائرة العامة لسجون محافظة طهران:

الدراويش السجناء هم الذين يمتنعون عن قبول الزيارات والتجوال في باحة السجن

طهران/23 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا- نفت الدائرة العامة لسجون محافظة طهران المزاعم التي يتناقلها الاعلام والشبكات الافتراضية عن المعاملة التي يلاقيها الدراويش السجناء، مؤكدة علي تساوي جميع السجناء في تلقّي الخدمات.

وأعلنت هذه الدائرة عن إمتناع الدراويش أنفسهم عن قبول الزيارات وإجراء إتصالات هاتفية والتجوال في باحة السجن.
ورأت الدائرة في ذلك هدفاً لدي هؤلاء الدراويش لخلق مناخ اعلامي مزيّف، مشيرة الي الهجمات والمواقف التي يطلقها بعض المصادر الاعلامية المحلية والاجنبية متعمدة أو ساهية.
وقد رافقت صفحات التواصل الإجتماعي والأجواء الافتراضية هذا الاعلام محاولة إقناع مخاطبيها بوجود تمييز داخل السجون في نوعية معاملة السجناء الدراويش مقارنة بباقي السجناء.
وإعتبرت الدائرة العامة لسجون محافظة طهران هذه المزاعم فارغة لاأساس لها من الصحة.
فوفقاً لمقررات السجون في البلاد يتمتع جميع السجناء مهما كانت جريمتهم بخدمات متساوية إلّا إذا لم يبدوا التزاماً بالقوانين والمقررات التي تم إبلاغهم بها حول طريقة قضاء فترة العقوبة في السجن.
ومن ضمن الخدمات الموفرة للسجناء إمكانية إجراء اتصالات هاتفية وقبول زيارات يقوم بها أقاربهم أو محاميهم والتجوال في باحة السجن.
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الدراويش السجناء هم الذين يمتنعون عن قبول الزيارات والتجوال في باحة السجن

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الدراويش السجناء هم الذين يمتنعون عن قبول الزيارات والتجوال في باحة السجن

الدائرة العامة لسجون محافظة طهران:

الدراويش السجناء هم الذين يمتنعون عن قبول الزيارات والتجوال في باحة السجن

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