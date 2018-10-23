ننتظر اكمال مشروع مد السكك الحديد بين زاهدان و هرات

وخلال اجتماع المجلس التنسيقي للاتفاقية الثلاثية بين ايران والهند وافغانستان ( اتفاقية جابهار) لترانزيت السلع، قال مورتي اليوم الثلاثاء ان افاق توسيع الترانزيت في المنطقة مشرقه و سيسهم ذلك في تطوير شبكة النقل متعدده الاطراف فيها.

واضاف اننا اجتمعنا في طهران لتحديد الاطر القانونية لتنفيذ هذه الاتفاقية و ان الهند اعد مذكرة لتنفيذ الاتفاقية و ستقدمها لايران و افغانستان من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتابع قائلا ان توسيع شبكة السكك الحديد من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة سيستان و بلوجستان الايرانيه وسيسهم في نقل المسافرين و السلع في المنطقة .

وفيما اقترح تشكيل لجان لتنفيذ هذه الاتفاقية خلال الشهرين المقبلين اعرب عن استعداد الهند للتعاون مع ايران و افغانستان في تشكيل هذه اللجان.

يذكر ان تدشين المرحلة الاولي من ميناء جابهار في شرق ايران سيزيد من حجم شحن و تفريغ البضائع من 2.5 مليون الي 8 ملايين في العام المقبل (يبدأ في 20 مارس 2019).

و من المقرر أن ترصد شركة هندية 85 مليون دولار لتجهيز الميناء و 150 مليون دولار للاستثمار فيه بهدف تسهيل نقل البضائع الهندية الي جابهار و منه الي افغانستان و دول اسيا الوسطي و روسيا.

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