مساعد وزير الخارجية العماني يلتقي ظريف

وتم خلال اللقاء التاكيد علي تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين وتطرق الطرفان الي القضايا الاقليمية والدولية.

وكانت العلاقات بين طهران ومسقط شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية بحيث ان مسؤولي البلدين في حوار مستمر في مجمل القضايا الاقليمية والدولية والثنائية.

وفي وقت قريب التقي كبير مساعدي وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية ' حسين جابري انصاري ' في مسقط بوزير الخارجية العماني ' يوسف بن علوي' وبحث معه علاقات البلدين.

وفي تموز هذا العام التقي ظريف في مسقط بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي وبحث معه القضايا الاقليمية والدولية المشتركة وسبل تنمية العلاقات بين البلدين.

انتهي**م م** 1837

