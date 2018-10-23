مساعد وزير الخارجية العماني يلتقي ظريف

طهران/23تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- التقي ظهيرة اليوم الثلاثاء مساعد وزير خارجية سلطنة عمان 'محمد بن عوض الحسان' بوزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية 'محمد جواد ظريف' وبحث الطرفان اهم القضايا الاقليمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتم خلال اللقاء التاكيد علي تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين وتطرق الطرفان الي القضايا الاقليمية والدولية.
وكانت العلاقات بين طهران ومسقط شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية بحيث ان مسؤولي البلدين في حوار مستمر في مجمل القضايا الاقليمية والدولية والثنائية.
وفي وقت قريب التقي كبير مساعدي وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية ' حسين جابري انصاري ' في مسقط بوزير الخارجية العماني ' يوسف بن علوي' وبحث معه علاقات البلدين.
وفي تموز هذا العام التقي ظريف في مسقط بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي وبحث معه القضايا الاقليمية والدولية المشتركة وسبل تنمية العلاقات بين البلدين.
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مساعد وزير الخارجية العماني يلتقي ظريف

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