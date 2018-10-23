أردوغان: لدینا أدلة قویة أن جریمة قتل خاشقجی مخطط لها ولیست عملیة آنیة

وقال اردوغان الیوم الثلاثاء فی كلمة له امام ​البرلمان التركی​ للكشف عن تفاصیل قتل الكاتب السعودی جمال خاشقجی فی القنصلیة السعودیة فی اسطنبول، انه فی ١ تشرین الأول، وصل ثلاثة أشخاص من السعودیة فی الرابعة والنصف عصراً فی طائرات عادیة ونزلوا فی فندق ثم توجهوا إلي القنصلیة، ولفت الي ان فریقا من القنصلیة السعودیة توجه فی ١ تشرین الأول إلي غابات بلغراد فی ​إسطنبول​ ومدینة یالوا، كما وصل فریق آخر إلي إسطنبول فی ٢ تشرین الأول مكون من ثلاثة أشخاص، وبعد ذلك وصل فریق مؤلف من تسعة أشخاص بطائرة​ خاصة إلي إسطنبول بینهم جنرالات توجهوا إلي فندق مختلف. واوضح ان الفریق كان مكونا من 15 شخصاً دخل القنصلیة بین الساعة ٩:٥٠ والساعة ١١:٠٠صباحا.

واوضح اردوغان ان الفریق السعودی أفرغ ذاكرة كامیرات المراقبة التابعة للقنصلیة السعودیة، واتصلت القنصلیة بجمال خاشقجی فی ١١:٥٠ فی ٢ تشرین الأول للتأكید علي الموعد، وقد وصل خاشقجی من لندن فی نفس الیوم وتوجه إلي القنصلیة سیراً علي الأقدام، واختفي اثره بعد ذلك، علي اثر ذلك تقدمت خطیبة خاشقجی إلي ​السلطات التركیة​ فی ٥:٥٠ بعد الظهر ببلاغ عن اختفائه.

واكد أردوغان ان السلطات الأمنیة فی إسطنبول بدأت التحقیق فور تلقی البلاغ من خطیبة خاشقجی وتم تدقیق محتوي كامیرات المراقبة ولم یعثر علي صور خروج خاشقجی، واوضح انه لا یُمكن فی بادئ الأمر القیام بعملیة فعلیة بشأن اختفاء خاشقجی بسبب اتفاقیة ​فیینا​ التی ترعي العلاقات الدبلوماسیة بین الدول، الا ان السلطات و​المخابرات التركیة​ أجرت تحقیقاً عمیقاً وعینت مدعیاً عاماً للقضیة، وبعدها توصلنا الي معلومات مثیرة للاهتمام، فی ٢ تشرین الأول فی ٦:٢٠ مساء غادر ٦ أشخاص البلاد كما غادر ٧ آخرین فی ١٠:٥٠ مساء بطائرات خاصة، والشخص الذی أدي دور خاشقجی (السعودی مصطفي مدنی) وشخص آخر غادرا بعد منتصف اللیل إلي ​الریاض​، وقد تم منح موظفی القنصلیة السعودیة العاملین فی قسم الإقامات إجازة فی ٢ تشرین الأول، وقد وجدنا أدلة ومستندات عندما أجرینا تحقیقات معمقة.

واشار أردوغان الي ان الضغط الإعلامی فی ​تركیا​ وخارجها أسفر عن السماح للمحققین الأتراك بتفتیش القنصلیة السعودیة، وقمت بشرح تفاصیل بحسب المعطیات لدینا للملك سلمان بن عبد العزیز هاتفیاً فی ١٤ تشرین الأول الذی اكد لی ان السلطات السعودیة أقرت بمقتل خاشقجی واعتقلت ١٨ شخصاً، والمعتقلون السعودیون فی مقتل خاشقجی هم أنفسهم الذین حددت هویتهم السلطات التركیة. اضاف 'نحن نعلم جیداً من نفذ جریمة قتل خاشقجی ولماذا قام بها، والجریمة وقعت فی مبني القنصلیة الذی یعتبر من الأراضی السعودیة ولكن یجب أن لا ننسي أن القنصلیة داخل حدود تركیا، و معاهدة فیینا والقانون الدولی لا یسمحان بإخفاء الجریمة تحت ذریعة الحصانة الدبلوماسیة'.

واعتبر أردوغان انه بما أن جمال خاشقجی صحفی معروف عالمیاً فهذا یحملنا مسؤولیة دولیة، والأدلة تشیر إلي أن جریمة قتل خاشقجی وحشیة ولا یمكن التجاوز عنها لأننا سنجرح ضمیر الإنسانیة، وننتظر من السعودیة ودول أخري أن تتحلي بذات الجدیة الموجودة لدینا، ونحن نطالب بأن تكون التحقیقات فی السعودیة علي جمیع المستویات من المخططین إلي المنفذین ومحاكمتهم ومعاقبتهم. مؤكدا ان لدي تركیا أدلة قویة أن هذه الجریمة مخطط لها ولیست عملیة آنیة.

وسأل أردوغان من أمر الفریق المكون من ١٥ شخصاً بالقدوم إلي تركیا؟ و لماذا لم یسمحوا لنا بتفتیش القنصلیة السعودیة فی ذات یوم وقوع الجریمة ولماذا سمحوا بعد عدة أیام؟ ولماذا صدرت تصریحات متضاربة من السعودیة رغم أن الجریمة واضحة؟ و أین جثة هذا الشخص الذی اعترف بقتله رسمیاً؟ یقال إن الجثة أعطیت لمتعهد محلی، وإذا صحت هذه الروایة، فمن هو هذا الشخص؟ واكد انه لا یخطر علي بال أحد أن هذه القضیة ستغلق دون الإجابة علي هذه الأسئلة.

اضاف أردوغان 'لن نطمئن نحن والمجتمع الدولی بأن تلقي مسؤولیة هذه الجریمة علي عاتق رجال أمن ومخابرات، و ضمیر البشریة سیرتاح عند محاكمة من أمر بهذه الجریمة ونفذها، وانا لا أشك علي المستوي الشخصی بإخلاص الملك سلمان بن عبد العزیز، وإذا یوجد مشاركون فی هذه جریمة قتل خاشقجی من دول أخري یجب تقدیمهم إلي المحاكمة، ونحن عرضنا علي السلطات السعودیة محاكمة الثمانیة عشر شخصاً فی تركیا لأن الجریمة وقعت فی إسطنبول لكن القرار لهم'. اضاف سنطالب بتشكیل لجنة دولیة مستقلة فی جریمة مقتل خاشقجی.

انتهي ** 1837

