خلال إجتماعات بين مسؤولين ايرانيين وعراقيين:

القيام بآخر التنسيقات الأمنية والرفاهية لزوار الأربعين

بغداد/23 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا- تزامناً مع إزدياد عدد الوافدين من مختلف مناطق العراق وايران بإتجاه مدينة كربلاء المقدسة تمت آخر التنسيقات الأمنية والرفاهية خلال إجتماعات عقدها مسؤولو ايران والعراق.

وقامت لجنة الأربعين الحسيني بزيارات تفقدية شملت سفارة العراق في طهران وقنصليات ايران في البصرة وكربلاء والنجف إضافة الي الملحقية الثقافية والملحقية العسكرية الايرانية في بغداد والمعابر الحدودية التي يتوافد عبرها الزوار.
ونظراً الي توافد 90 بالمائة من زوار الأربعين عبر الحدود البرية جعل الجانبان الايراني والعراقي دراسة حالة المعابر الحدودية وسهولة التوافد عبرها وطريقة مراقبة الجوازات والوثائق ونوعية والإمكانيات التي يتم تقديمها للزوار وتوفير الأمن لهم مقابل التهديدات الارهابية في صدارة أولوياتهما.
وكان مركز الأربعين بدأ أعماله في العراق برئاسة السفير الايراني لدي بغداد ايرج مسجدي فضلاً عن نشاطات مكثفة قامت بها لجان فرعية بدأتها منذ أسابيع.
وكان وفد رافقه العميد حسين سلامي نائب القائد القام للحرس الثوري زار مقر الكوت العسكري في العراق حيث تمت الإشادة بجهود الحشد الشعبي والعشائر وأصحاب المواكب وأهالي بدرة وجصان والكوت لحسن استضافتهم للزوار الايرانيين وإسكانهم.
ولوحظت مواكب خدمة للزوار أقامها رعايا عراقيون من السنة والمسيحيين في مختلف مناطق العراق كبادرة للاُخوة ونبذ الفرقة والطائفية.
وأعلن رئيس إعمار العتبات العالية في سامراء عباس قطب الديني عن زيادة بلغت 80 بالمائة لعدد زوار هذه المدينة بمناسبة أربعين الإمام الحسين(ع) مقارنة بالعام الماضي.
وكان ما يقارب 14 مليون شخص من العراق ومليونان و350 الف زائر ايراني شاركوا العام الماضي في مراسم الأربعين.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية رسمياً هذا العام عن تسجيل مليون و100 الف ايراني أسماءهم لحد الان للحصول علي تأشيرة دخول العراق للمشاركة في مراسم الأربعين التي ستصادف يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم 30 تشرين الاول/اكتوبر.
انتهي ** ع ج ** 1837



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القيام بآخر التنسيقات الأمنية والرفاهية لزوار الأربعين

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