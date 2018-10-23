تحالف الفتح يمنح عادل عبد المهدي الحرية الكاملة لاختيار كابينته الوزارية

وقال الربيعي في تصريح لوكالة 'المسلة' المحلية، ان 'الفتح يمنح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، الحرية الكاملة لاختيار كابينته الوزارية، لأننا نريده أن يكون مسؤولاً عن حكومته، وأن يشكلها فوق القياسات التي يراها'.

واضاف ان 'ما نشرته صحف عالمية من استعداد الحشد الشعبي للمشاركة في معارك في سوريا لمطاردة الارهاب، بان مثل هذا القرار، يصدر من القائد العام للقوات المسلحة كما ان الدخول إلي الأراضي السورية يجب أن يكون علي أساس اتفاق بين الحكومتين العراقية والسورية'.

وأشار، اننا 'نعتقد أن المسالة لا تتعلق بكون من يتم اختياره هو حزبي، أو مستقل، وهذا الأمر ليس مهماً كثيراً، بل المهم أن يمتلك القدرة والشجاعة، والمعرفة الكاملة بإدارة الوزارة التي يشكلها'.

وأكد أن 'الحوارات ما تزال جارية، بخصوص من يقدمه عبد المهدي للتشكيلة الحكومية، ولأنه يحتاج إلي تصويت مجلس النواب فهو يتباحث مع الكتل السياسية، حول الشخصيات التي ينوي ترشيحها، وإذا تمّ الاتفاق عليه بين جميع الأطراف يتم التصويت عليهم في مجلس النواب'.

وحول تقرير مجلة 'فورين بوليسي' الأمريكية، من اندلاع حرب أهلية في العراق، وصف الربيعي هذه التحركات، بأنها 'محاولات أمريكية تعبر بشكل واضح عن عجز واشنطن عن الهيمنة علي السياسة العراقية، خصوصاً بعد فوز الفتح وسائرون بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، وبالتالي سيكون لهم دور وتأثير كبير'.

ولفت إلي أن 'أولي المطالبات التي تقدم بها مجلس النواب هو حول إقرار قانون إخلاء العراق من القوات الأمريكية المتواجدة، الأمر الذي يضر بالمصالح الأمريكية، ولهذا تعمل واشنطن علي إثارة مثل هذه الطروحات البائسة، التي حاولوا تفعيلها، في الفتنة الطائفية بعد حادثة سامراء، ثم دخول داعش، فأحداث البصرة الأخيرة'.

وتابع أن 'العراقيين يعرفون اللعبة جيداً، ويدركون أن الولايات المتحدة الأمريكية، تريد العراق بلداً ضعيفاً مفككاً لتسيطر عليه، الأمر الذي لا يكون في أي حال من الأحوال'.

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