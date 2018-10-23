وزير الأمن: تفكيك ثلاث خلايا إرهابية في محافظة خوزستان

وخلال تفقده لمعبر«شلمجه» الحدودي الدولي أدلي الوزير بتصريحات أمام الصحافيين أعلن فيها عن تفكيك هذه الخلايا الثلاث واعتقال عناصرها التي يبلغ عددهم 15 شخصاً كانوا يحاولون القيام بعمليات انتحارية ضد زوار أربعين الإمام الحسين(ع).

وأضاف الوزير بأنّ الولايات المتحدة برفقة الصهاينة وآل سعود يسعون الي خلق مشاكل للبلاد بشتي الطرق ومنها التعويل علي التيارات الإنفصالية والتكفيرية وحثها علي القيام بعمليات إرهابية.

وقال علوي: إنّ من بين كل 100 عملية خطط لها اولئك لإستهداف أمن البلاد أحبطت قوات الأمن 99 منها مؤكداً علي أنّ هذه الإحصائية لا مثيل لها في العالم علي مستوي أجهزة الإستخبارات الدولية.

وأتي وزير الأمن علي ذكر نموذج من إحباط المؤامرات الارهابية في العالم حيث لم تنجح فرنسا إلّا في إحباط 6 أو 5 إجراءات إرهابية من بين كل عشرة.

وشدّد وزير الأمن الايراني علي تأهُّب عناصر الأمن المحلية ليل نهار وعدم سماحها لجماعة إرهابية بتنفيذ إجراء يستهدف أمن البلاد والهدوء والسكينة اللذَين ينعم بهما الشعب.

وأشار علوي الي ضرورة تنفيذ مشاريع ذات صلة بالبني التحتية في المعابر الحدودية لخدمة زوار الأربعين وتسهيل توافدهم.

وكان وزير الأمن قد قام اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لمعبر شلمجَه الحدودي رافقه محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي إطّلع خلال الزيارة عن كثب علي كيفية تقديم الخدمات للزوار.

ويتواجد حالياً 450 موكباً لتقديم الخدمات لزائري العتبات المقدسة بمناسبة ذكري أربعين الإمام الحسين(ع) يبدأ من مدينة خرمشهر حتي معبر شلمجه الحدودي علي إمتداد 15 كيلومتراً.

انتهي** ع ج** 1837

