وزير الصحة:

المسنون يشكلون 9.3% من مجمل سكان ايران وسيزدادون 3 امثال

بوشهر/23تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال وزير الصحة والتعليم الطبي'سيد حسن قاضي زاده هاشمي' ان نسبة المسنين حاليا هي 9.3% من عدد سكان ايران وستصل الي ثلاثة اضعاف خلال الثلاثين عاما القادمة.

واضاف قاضي زاده هاشمي اليوم الثلاثاء في المؤتمر الاقليمي لآسيا والمحيط الهادئ بعنوان 'دور الاسرة والمجتمع والحكومة في المجتمعات المسنة' ان احصاءات العام 2016 تشير الي ان مامول الحياه للفئة العمرية 60-65 سنة هو 21 عاما وان مامول الحياه منذ الولادة هو 75 عاما.
وبين وزير الصحة ان هذه الاحصاءات تشير الي ان هؤلاء الاشخاص ستصل اعمارهم بين 80 و 85 سنة وان مواليد 2016 ستكون اعمارهم بين 90 و95 سنة.
واشار قاضي زاده هاشمي الي 'الوثيقة الوطنية للمعمرين' وقال انه تمت المصادقة علي هذه الوثيقة التي نظمت بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الرخاء ومنظمة التخطيط والميزانية واللجنة العليا للسلامة والامن الغذائي والتي تشرح سبل تطوير تقديم الخدمات للمسنين.
واضاف وزير الصحة ان 94% من مجموع المسنين في ايران يتمتعون بخدمات الضمان الاجتماعي.
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المسنون يشكلون 9.3% من مجمل سكان ايران وسيزدادون 3 امثال

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