إصابة 10 مدنيين بإنفجار سيارة مفخخة في سوق جنوبي الموصل

بغداد/23 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا - أصيب 10 أشخاص، بانفجار سيارة مفخخة، صباح اليوم الثلاثاء، في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل.

وذكر بيان لمركز الاعلام الأمني العراقي، ان '10 مواطنين اصيبوا في الاعتداء الارهابي الذي حصل بواسطة عجلة مفخخة والتي انفجرت صباح اليوم في سوق القيارة بمدينة الموصل'.
وأشار البيان الي ان الحصيلة هي 'معلومات أولية لإعداد الضحايا'.
وكان مصدر أمني افاد لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، الثلاثاء، أن سيارة مفخخة انفجرت في سوق ناحية القيارة جنوبي مدينة الموصل، مشيرا الي سقوط ضحايا بين المدنيين.
وقال المصدر ان 'سيارة مفخخة انفجرت امام محال تجارية في سوق ناحية القيارة جنوبي مدينة الموصل'.
وأضاف ان 'الانفجار أسفر عنه سقوط ضحايا بين المدنيين لم تعرف حصيلته لغاية الان، وان القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار ومنعت المواطنين من الاقتراب منه'.
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إصابة 10 مدنيين بإنفجار سيارة مفخخة في سوق جنوبي الموصل

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