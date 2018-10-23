محلل عسكري باكستاني:

اسلام آباد مُكلّفة بإعادة الرعايا الايرانيين المختطفين سالمين

إسلام اباد/23 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا- قال محلل في الشؤون الدفاعية الباكستانية اللواء المتقاعد أمجد شعيب اليوم الثلاثاء:إنّ قواتنا الأمنية تسعي جاهدة للعثور علي أثر يقودها الي موقع إخفاء المختطفين الايرانيين في حدود البلدين مؤكداً أنّ حكومة باكستان مُكلّفة بإعادة الرعايا الايرانيين المختطفين الي بلادهم سالمين.

وفي تصريح أدلي به لمراسل إرنا في إسلام آباد أضاف شعيب بأنّ عمليات الإستطلاع مستمرة من جانب الجيش الباكستاني والمؤسسات الأمنية في مناطق مختلفة من ولاية بلوشستان للوصول الي مخابئ الارهابيين.
وأعرب شعيب عن أمله بأن يسمع الشعبان الايراني والباكستاني أخباراً سارة خلال الأيام القادمة مؤكداً علي توسُّع العلاقات الأمنية والإستخبارية بين البلدين بهدف منع تسرب الجماعات الارهابية والشريرة عبر الحدود المشتركة.
ولفت شعيب الي وجود أيدٍ خفية تحاول إيجاد خلافات بين ايران وباكستان مشيراً الي تخطيط يقوم به الأعداء حالياً للعبث بأمن الحدود المشتركة بين الجارتين لبلوغ غايات مشؤومة.
وقال هذا المحلل العسكري الباكستاني: إنّ الكثير من الشخصيات الحكومية وغير الحكومية دانت هذا العمل الاجرامي الذي قامت به جماعة إرهابية تُطلق علي نفسها تسمية «جيش العدل».
وصرّح شعيب بأنّ منظمات أمنية أجنبية تقوم حالياً بالتخطيط لمؤامرات بمساعدة مرتزقتها الهدف منها إستهداف الأمن في ولاية بلوشستان الباكستانية والعبث بالأمن السائد علي الحدود المشتركة بين البلدين الصديقين والشقيقين.
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أمجد شعيب

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اسلام آباد مُكلّفة بإعادة الرعايا الايرانيين المختطفين سالمين

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اسلام آباد مُكلّفة بإعادة الرعايا الايرانيين المختطفين سالمين

محلل عسكري باكستاني:

اسلام آباد مُكلّفة بإعادة الرعايا الايرانيين المختطفين سالمين

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