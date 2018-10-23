مواقف ايران وروسيا متطابقة من القضايا المصيرية

اعلن ذلك سنائي في لقاء مع صحيفة 'ايزفستيا' الروسية نشرته اليوم الثلاثاء في معرض رده علي سؤال يتعلق بالظروف التي تجعل ايران ملتزمة بالاتفاق النووي؟ واضاف انه يجب القول ان الاتفاق له ميزتان الاولي انه اتفاق متعدد الاطراف و دولي مصادق عليه من مجلس الامن الدولي والثانية ان الموقعين عليه لهم التزامات معينة تجاهه مشيرا الي ان احدهم خرج منه بشكل غيرقانوني لكن ايران ونظرا للطابع الدولي للاتفاق التزمت به وتنفذ تعداتها.

واضاف سنائي اننا نطالب بالحصول علي المنافع الاقتصادية المذكورة في الاتفاق ولكن اذا اهتزت هذه المصالح بسبب خروج احد الاعضاء منه فأن ايران تحتفظ بحقها بالخروج منه.

وبين السفير الايراني في روسيا ان المجتمع الدولي دان امريكا لانسحابها غير القانوني من الاتفاق وكذلك فرضها عقوبات علي ايران.

واضاف سنائي ان محكمة العدل الدولية اصدرت حكما في ادانة خروج امريكا من الاتفاق النووي وفرضها الحظر علي ايران مشيرا الي عدة لقاءات عقدها الاعضاء الخمسة للاتفاق بما فيها ايران واتخاذهم الخطوات اللازمة لصيانته ومبينا ان الاجراء الامريكي جعلها اكثر عزلة دوليا.

واشار الي التزام ايران بتعداتها وقال ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقرت بالالتزام الايراني ومن خلال 12 تقريرا قدمته.

وبين السفير الايراني في روسيا ان الاتحاد الاوروبي يبذل جهوده للوصول الي صيغة لتفعيل التبادلات المالية مع ايران و سيتم العمل بها في شهر نوفمبر 2018 مؤكدا ان روسيا والصين لهما الدور الاساس في تطبيق الاتفاق النووي.

واعتبر سنائي الدور الروسي مدعاة للتقدير وقال ان موسكو كانت دائما تطالب و بكل شفافية بتطبيق الاتفاق النووي.

انتهي**م م** 1718

