السفير الايراني:

مواقف ايران وروسيا متطابقة من القضايا المصيرية

موسكو/23تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد السفير الايراني لدي موسكو 'مهدي سنائي' علي الحق الايراني في الانسحاب من الاتفاق النووي اذا لم يحقق مصالحها وقال: ان مواقف ايران وروسيا متطابقة من القضايا الدولية المصيرية.

اعلن ذلك سنائي في لقاء مع صحيفة 'ايزفستيا' الروسية نشرته اليوم الثلاثاء في معرض رده علي سؤال يتعلق بالظروف التي تجعل ايران ملتزمة بالاتفاق النووي؟ واضاف انه يجب القول ان الاتفاق له ميزتان الاولي انه اتفاق متعدد الاطراف و دولي مصادق عليه من مجلس الامن الدولي والثانية ان الموقعين عليه لهم التزامات معينة تجاهه مشيرا الي ان احدهم خرج منه بشكل غيرقانوني لكن ايران ونظرا للطابع الدولي للاتفاق التزمت به وتنفذ تعداتها.
واضاف سنائي اننا نطالب بالحصول علي المنافع الاقتصادية المذكورة في الاتفاق ولكن اذا اهتزت هذه المصالح بسبب خروج احد الاعضاء منه فأن ايران تحتفظ بحقها بالخروج منه.
وبين السفير الايراني في روسيا ان المجتمع الدولي دان امريكا لانسحابها غير القانوني من الاتفاق وكذلك فرضها عقوبات علي ايران.
واضاف سنائي ان محكمة العدل الدولية اصدرت حكما في ادانة خروج امريكا من الاتفاق النووي وفرضها الحظر علي ايران مشيرا الي عدة لقاءات عقدها الاعضاء الخمسة للاتفاق بما فيها ايران واتخاذهم الخطوات اللازمة لصيانته ومبينا ان الاجراء الامريكي جعلها اكثر عزلة دوليا.
واشار الي التزام ايران بتعداتها وقال ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقرت بالالتزام الايراني ومن خلال 12 تقريرا قدمته.
وبين السفير الايراني في روسيا ان الاتحاد الاوروبي يبذل جهوده للوصول الي صيغة لتفعيل التبادلات المالية مع ايران و سيتم العمل بها في شهر نوفمبر 2018 مؤكدا ان روسيا والصين لهما الدور الاساس في تطبيق الاتفاق النووي.
واعتبر سنائي الدور الروسي مدعاة للتقدير وقال ان موسكو كانت دائما تطالب و بكل شفافية بتطبيق الاتفاق النووي.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

سياسي

الاتفاق النووي

سنايي

ايران وروسيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مواقف ايران وروسيا متطابقة من القضايا المصيرية

معظم المشاهدات

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

نيويورك تايمز: رئيس منبطح وأمير مجنون

في مقال لها بالعربية

نيويورك تايمز: رئيس منبطح وأمير مجنون

ظريف: الحوار من دون شروط مسبقة من مبادئ سياستنا الخارجية

ظريف: الحوار من دون شروط مسبقة من مبادئ سياستنا الخارجية

مصدر مسؤول : توثیق تسمیة `الخلیج الفارسی` عالمیاً

مصدر مسؤول : توثیق تسمیة 'الخلیج الفارسی' عالمیاً

الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

أحدث الأخبار

تحالف الفتح يمنح عادل عبد المهدي الحرية الكاملة لاختيار كابينته الوزارية

تحالف الفتح يمنح عادل عبد المهدي الحرية الكاملة لاختيار كابينته الوزارية

وزير الأمن: تفكيك ثلاث خلايا إرهابية في محافظة خوزستان

وزير الأمن: تفكيك ثلاث خلايا إرهابية في محافظة خوزستان

المسنون يشكلون 9.3% من مجمل سكان ايران وسيزدادون 3 امثال

وزير الصحة:

المسنون يشكلون 9.3% من مجمل سكان ايران وسيزدادون 3 امثال

إصابة 10 مدنيين بإنفجار سيارة مفخخة في سوق جنوبي الموصل

إصابة 10 مدنيين بإنفجار سيارة مفخخة في سوق جنوبي الموصل

اسلام آباد مُكلّفة بإعادة الرعايا الايرانيين المختطفين سالمين

محلل عسكري باكستاني:

اسلام آباد مُكلّفة بإعادة الرعايا الايرانيين المختطفين سالمين

موضوعات مرتبط