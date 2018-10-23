برلماني عراقي:

رئيس الوزراء الجديد يعتزم اخراج القوات الاجنبية من البلاد

بغداد/23 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اكد عضو في مجلس النواب العراقي، عزم رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي، اخراج القوات الاجنبية من البلاد، بما فيها القوات الاميركية.

وصرح النائب عن ائتلاف النصر، علي السنيد، لوسائل اعلام محلية عراقية، قائلا، 'ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، يعتزم إخراج القوات الأجنبية، وعلي رأسها القوات الأميركية، من البلاد، بعد اكمال تشكيلة الكابينة الوزارية'.
واوضح السنيد في تصريحاته، 'ان عبد المهدي سيلتزم بالاتفاقيات الأمنية مع جميع الدول وفق المتطلبات الأمنية للبلاد'.
وأشار الي 'ان من أولويات رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، الحفاظ علي سيادة البلاد، وعدم السماح بالتواجد الأجنبي، فضلا عن وضع جدول زمني لإخراج تلك القوات، لاسيما وان القوات الأمنية العراقية قادرة علي مسك الملف الأمني، والحفاظ علي حدود البلاد، دون التواجد الأميركي أو غيره'.
وتجدر الاشارة الي ان مجلس النواب العراقي السابق، كان قد وجه طلبا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، يقضي بضرورة تحديد جدول زمني لاخراج القوات الاجنبية من العراق، مدعوما بمواقف سياسية وشعبية رافضة لبقاء تلك القوات علي اراضي البلاد، خصوصا بعد انتفاء كل المبررات والذرائع لاستمرار ذلك التواجد، بعد تحقيق الانتصار الشامل علي تنظيم داعش الارهابي العام الماضي.
من جانب اخر، اكدت مصادر مطلعة، ان مجلس النواب العراقي سيصوت مساء يوم غد الاربعاء علي الكابينة الوزارية الجديدة التي سيقدمها عبد المهدي، والمؤلفة، بحسب المصادر، من اثنين وعشرين وزيرا، يمثلون مختلف عناوين ومسميات النسيج الاجتماعي والسياسي العراقي، فيما اشارت مصادر اخري الي ان رئيس الوزراء المكلف، سيعرض، كمرحلة اولي، جزءا من كابينته الوزارية يوم غد، علي امل استكمال المتبقي منها في اقرب وقت.
وبشأن الاسماء العديدة التي سربتها وسائل الاعلام لتولي المناصب الوزارية، نفي المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف في وقت سابق، صحة تلك التسريبات، معتبرا انها محض خيال، ويراد منها خلط الاوراق وارباك الامور.
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رئيس الوزراء الجديد يعتزم اخراج القوات الاجنبية من البلاد

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