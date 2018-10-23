معلومات عن دور ملحق بالقنصلية مرتبط بعسيري بقتل خاشقجي

طهران /23 تشرين الاول/ اكتوبر/ ارنا - كشفت صحيفة تركية معلومات جديدة، متعلقة بدور أحد العاملين في القنصلية السعودية في إسطنبول، في خطة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأفادت صحيفة 'الصباح' التركية، في خبر ترجمته 'عربي21'، بأن محمد المزيني ويعمل ملحقا عسكريا في القنصلية، له دور كبير في التخطيط والتنفيذ والتوجيه في عملية مقتل خاشقجي، ويقف خلف إعطائه موعدا آخر لمراجعة القنصلية، وهو الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وأشارت إلي أن المزيني، يعمل تحت إمرة أحمد عسيري، اليد الاستخباراتية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأضافت، أنه بعد حضور خاشقجي إلي القنصلية في 28 أيلول/ سبتمبر، حيث كان يتواجد المزيني في القنصلية في ذلك الوقت، غادر الأخير إلي الرياض في الساعه الـ14:31 دقيقة عبر مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول.
ولفتت إلي أن المزيني، اجتمع مع أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السعودية (أقيل علي خلفية القضية)، وولي العهد ابن سلمان، وتلقي التعليمات المتعلقة بفريق الإنفاذ المكون من 15 شخصا الذي سيقوم بتنفيذ المهمة.
وذكرت الصحيفة، أن المزيني عاد إلي تركيا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ونقل الأوامر وقرار العملية إلي القنصل السعودي محمد العتيبي.
وبحسب المصادر الأمنية التركية، أفادت الصحيفة بأن المزيني غادر وحده إلي الرياض في يوم مقتل خاشقجي في الساعة الـ21:35 دقيقة عبر مطار أتاتورك في الجانب الأوروبي لمدينة إسطنبول.
وبدأ المزيني عمله كملحق في قنصلية بلاده في إسطنبول في أيلول/ سبتمبر 2015، بحسب المعلومات الموجودة في الموقع الإلكتروني للقنصلية، إلا أن مهمته الأساسية بحسب الصحيفة هي أن يكون مديرا استخباراتيا للسعودية في تركيا.
وأشارت إلي أنه عمل ساعي بريد بين جميع دوائر عملية مقتل خاشقجي، وتجنب استخدام الهواتف في القضية، وترجح الاستخبارات التركية، أن المزيني لن يعود إلي إسطنبول مرة أخري سوي بالقنصل العتيبي، وتعتقد بأنه كان عقلا مدبرا في العملية، ويمتلك الكثير من الأسرار.
ورجحت المصادر الأمنية التركية، كما تقول الصحيفة، أن المزيني تجنب أي تحرك مع فريق الإنقاذ داخل إسطنبول، وعندما غادر في ذلك اليوم، لم يغادر معهم.
وأوضحت الصحيفة، أن شعبة الاستخبارات التركية، رصدت تحركات المزيني في مطاري أتاتورك وصبيحة غوكشن، وعندما وصل إلي إسطنبول قادما من الرياض عبر مطار أتاتورك لوحظ أنه يحمل حقيبة كبيرة في يده.
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معلومات عن دور ملحق بالقنصلية مرتبط بعسيري بقتل خاشقجي

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