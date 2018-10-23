التعاون بين الجنوب - جنوب يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية

وخلال كلمة ألقاها في الملتقي الوطني الذي اُقيم تحت عنوان «الأساليب الحديثة للنهوض بالدبلوماسية الاقتصادية مع التأكيد علي التعاون التنموي» دعا أنصاري الي تقديم شرح عن ضرورة التعرف علي الأساليب الحديثة والإبداعية الواردة في إطار الدبلوماسية الاقتصادية الي جانب الاهتمام بالأساليب التقليدية المألوفة.

و وصف أنصاري التعاون التنموي خاصة بين الجنوب - جنوب بأنه اسلوب من شأنه ان يساعد الدول علي تحقق أهدافها الوطنية علي الصعيد الدولي خاصة في الشأن الاقتصادي.

ورأي مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية بأنّ التعاون التنموي بين الجنوب - جنوب يُعتبَر تبادلاً للكفاءات بين الدول وتمتُّع بعضها البعض بطاقات الدول الشريكة لها بلوغاً لتنمية التعاون الإقتصادي.

وأعرب عن إعتقاده بأنّ هذا النوع من التعاون سيرفع من مكانة ايران وإعتبارها ويقدّم صورة صحيحة عنها تفيد بأنّ ايران بلد ملتزم بدعم عملية تقدّم الدول النامية.

وألقي ممثل الأمين العام للامم المتحدة ومدير مركز التعاون بين الجنوب - جنوب التابع للامم المتحدة (UNOSSC) «خورخه تشديك» كلمة في الملتقي قال فيها: إنّ ايران ذات كفاءات وطاقات كثيرة تستطيع إشراك باقي الدول فيها.

كما إعتبر تشديك التعاون بين الجنوب - جنوب عبر تفعيل أساليب ثنائية أو تعاون ثلاثي، فرصة ملائمة أمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لكي تنوّع شركاءها الدوليين.

كما رأي تشديك بأنّ هذا النوع من التعاون سيحقق المصالح المتبادلة الثنائية ويفتح مجالات واسعة وفرصا أمام ايران إقتصادياً.

وألقي متخصصون يمثلون منظمة الامم المتحدة و وكالات تعاون دولية عن اليابان وتركيا والمكسيك كلمة في هذا الملتقي عرضوا خلالها خبراتهم حول آليات التعاون التنموي وكيفية توفير مصالح الدول الشريكة.

كما شاركت في الملتقي 300 شخصية محلية مثلت وزارات ومؤسسات حكومية إضافة الي مشاركة سفراء ودبلوماسيين أجانب لدي طهران وأعضاء من الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية.

انتهي** ع ج** 1718

