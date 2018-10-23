المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان نقلاً عن ظريف:

كان للاوروبيين صمود جيد في موضوع الإتفاق النووي

طهران/23 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا- قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي بهروز نعمتي نقلاً عن وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء: كان للاوروبيين حتي الآن صمود جيد في موضوع الإتفاق النووي.

وعلي هامش الإجتماع المفتوح لمجلس الشوري الاسلامي تحدّث نعمتي أمام الصحفيين حول الإجتماع المغلق الذي عقده المجلس بحضور وزير الخارجية قائلاً: إنّ المشاركين في هذا الإجتماع المغلق تطرّقوا الي موضوعي الإتفاق النووي وCFT .
وأضاف نعمتي بأنّ وزير الخارجية ومساعده عباس عراقجي عرضا خلال الإجتماع قضايا أفادت بأنّ الولايات المتحدة تمارس أعلي درجة من الضغط علي البلاد عبر توظيفها آليات اقتصادية، الهدف منها جرّ البلاد الي حالة إنهيار دونما تعلم بأنّ هذه الغاية التي تتوخاها ليست الّا وهماً يجول في خاطرها.
كما أشار نعمتي الي الضغوط النفسية التي يُمارسها اولئك (الأعداء) ضد ايران لتحقيق غايات عبر توظيفهم الإعلام بشتي أصنافه.
وعن التفاوض مع الجانب الاوروبي وتكوين آلية مالية قال نعمتي: إنّ الاوروبيين وعدونا بتفعيل آلية مالية مع ايران بعد الرابع من نوفمبر 2018 أعلنت روسيا والهند والصين عن التزامها بها.
كما أعلن نعمتي عن طرح قضايا ذات صلة ب CFTو FATF في هذا الإجتماع المغلق وعن تأكيد المسؤولين الحكوميين علي مسايرة الاوروبيين لإيران في إجتماع فريق الإجراءات المالية خلافاً لما كانت تمارسه الولايات المتحدة برفقة الكيان الصهيوني فيه.
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كان للاوروبيين صمود جيد في موضوع الإتفاق النووي

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