برلماني ايراني: البرلمان سيناقش اهلية اربعة الوزراء المقترحين الاسبوع المقبل

واضاف وكيلي اليوم الثلاثاء، ان مجلس الشوري الاسلامي سيعمل علي مناقشة اهلية جميع هولاء الوزراء المقترحين في يوم واحد اي السبت المقبل لان بعض النواب سيتوجهون الي كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم اربعين الامام الحسين (ع).

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