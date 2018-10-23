برلماني ايراني: البرلمان سيناقش اهلية اربعة الوزراء المقترحين الاسبوع المقبل

طهران/23تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشوري الاسلامي 'محمد علي وكيلي' ان المجلس سيناقش السبت المقبل اهلية الوزراء المقترحين لتولي حقيبة الطرق وبناء المدن، والصناعة والتعدين والتجارة، والتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، والاقتصاد.
واضاف وكيلي اليوم الثلاثاء، ان مجلس الشوري الاسلامي سيعمل علي مناقشة اهلية جميع هولاء الوزراء المقترحين في يوم واحد اي السبت المقبل لان بعض النواب سيتوجهون الي كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم اربعين الامام الحسين (ع).انتهي**1110 ** 1837
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