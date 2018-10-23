ضبط 11طنا و 770 كيلوغراما من المخدرات في محافظة بوشهر

بوشهر/23تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال امين اللجنة التنسيقية لمكافحة المخدرات في محافظة بوشهر(جنوب) 'ارسطو تركمان منش' انه و خلال النصف الاول من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس 2018) تم ضبط 11طنا و 770 كيلوغراما من المخدرات في المحافظة .

واضاف تركمان منش اليوم الثلاثاء خلال زيارته مكتب ارنا في بوشهر ان هذا الكم من المضبوطات شكل زيادة بمقدار 9% عن مثيله من العام الماضي حيث كان 10اطنان و 800 كيلوغرام من مختلف انواع المخدرات.
وبين ان معظم المضبوطات كانت من مخدر الافيون والحشيش وقال ان 1760 كيلوغراما تم ضبطه بالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات في محافظتي هرمزكان وفارس .
واشار امين اللجنة التنسيقية لمكافحة المخدرات في محافظة بوشهر الي تغيير مسار تهريب المخدرات من اليابسة الي المياه وقال انه خلال هذه الفترة تم ضبط تسعة آلاف و 65 كيلوغراما من المخدرات كان المهربون يعتزمون ادخالها عن طريق البحر.
ونوه تركمان منش ان اغلب المواد المخدرة المضبوطة كان مقصدها الدول المطلة علي الخليج الفارسي وترانزيتيا عبرت المحافظة .
واضاف : تم القبض علي 605 اشخاص لهم علاقة بجرائم تتعلق بالمخدرات كما تم تفكيك 26 عصابة لتهريب المخدرات و ضبط 14 سيارة و اربعة زوارق كانت تستعمل لنقل هذه المواد.
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ضبط 11طنا و 770 كيلوغراما من المخدرات في محافظة بوشهر

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