مساعد رئيس الجمهورية في شؤون البرلمان:

تنمية التعاون الدولي من سياسات الجمهورية الإسلامية

كيش/23 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا- قال مساعد رئيس الجمهورية في شؤون البرلمان حسين علي أميري أمس الإثنين: إنّ تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي علي الصعيد الدولي و رفع قدرات وكفاءات القطاع الخاص وتعزيز قطاع السياحة والمناطق الحرة هي ضمن الأهداف والسياسات التي تتبعها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وخلال كلمة ألقاها في بداية مهرجان المعارض (اينوكس 2018) في جزيرة كيش (جنوب) أشار أميري إلي تأكيد سماحة قائد الثورة الاسلامية وتأكيد رئيس الجمهورية علي ضرورة تطبيق مادة 44 من الدستور الايراني.
وأضاف أميري بأنّ مجموعة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية متفقة جميعاً علي التعاون البنّاء مع دول العالم واستقطاب رؤوس الأموال والإستفادة من كفاءات القطاع الخاص ورفع مستوي رأس المال الإجتماعي (قيمة العلاقات الاجتماعية ودور التعاون والثقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية) و إزالة العقبات عن طريق الإنتاج المحلي فضلاً عن الحفاظ علي الأمن القومي والتقليل من أثر الحظر.
كما إعتبر أميري التركيز علي زيادة الإنتاج وتنمية الإبداع المهني المُوَفِّر لفرص العمل وكذلك تعزيز دور الشركات القائمة علي المعرفة وايلاء أهمية أوسع نطاقاً تجاه قطاع السياحة وتنمية المناطق الحرة خاصة الإقتصادية منها، واردة في أولويات سياسات الحكومة الهدف منها تنمية وتطوير العمل التجاري والإستثمار المحلي منه والأجنبي.
وأكّد مساعد رئيس الجمهورية في شؤون البرلمان علي ضرورة تحلي المسؤولين الحكوميين بالإنسجام والوحدة والوفاق والفهم المشترك لحسم مشاكل المواطنين والمشاكل التي يواجهها النشطاء الاقتصاديون واصفاً إيّاها بأنها من أهم عناصر توفير الأمن القومي.
وأضاف أميري اليها الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به البلاد وتفوُّقها في الشأن الدفاعي والهندسي.
ودعا أميري خلال كلمته الي ضرورة تواجد النشطاء الاقتصاديين وأصحاب الإبداع والمنظرين المؤسسين في شؤون الإقتصاد ومشاركتهم في تنمية البلاد مشيراً الي دعم الحكومة والنظام لهم وللمستثمرين.
كما لفت أميري الي تأسيس المجلس الأعلي للتنسيق الاقتصادي وفق فكرة سماحة قائد الثورة وبفضل دعم الحكومة للشركات القائمة علي المعرفة ومنح إعفاءات ضريبية للنشطاء الاقتصاديين وتوفير قروض بأقل أرباح، الهدف منها تقوية الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل والإهتمام بالإبداع وإحتواء مشاكل القطاع الخاص.
وقال مساعد رئيس الجمهورية في شؤون البرلمان: إنّ التغيُّرات والتحولات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة عادت علي الولايات المتحدة بالضرر وحالَت دون نجاح البيت الابيض في خلق إجماع دولي ضد ايران.
وشدّد أميري في كلمته علي أنّ ساسة الولايات المتحدة ليسوا أهلاً للثقة لا بالنسبة لنا ولا من وجهة نظر أصدقائهم وحلفائهم بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي الدولي الذي صادق عليه مجلس الأمن وبسبب طبيعة سلوك الساسة الأمريكيين حيال قضايا العالم وحيال ما يطرأ في السياسة الدولية.
و وصف أميري إخراج ايران من شمولية الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة بأنه نجاح دبلوماسي حققته البلاد، عازياً ذلك الي دعم سماحة القائد وتحمُّل البلاد الأعباء المُثقلة التي إنبثقت عن ذلك.
علماً بأنّ اينوكس 2018 هي مجموعة معارض دولية مقامة في جزيرة كيش تستعرض مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في ايران وكذلك تستعرض شؤون البورصة والمصارف وقطاع التأمين والخصخصة، شاركت فيها 360 شركة محلية وأجنبية بدأت أمس الإثنين أعمالها بحضور مساعد رئيس الجمهورية في شؤون البرلمان حسين علي أميري ومسؤولين آخرين من الحكومة.
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تنمية التعاون الدولي من سياسات الجمهورية الإسلامية

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