وزير الامن يتفقد معبر شلمجه الحدودي

ابادان/23تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- زار وزير الامن حجة الاسلام محمود علوي محافظة خوزستان (جنوب غرب) و تفقد معبر شلمجه الحدودي للاطلاع عن كثب علي سير تقديم الخدمات لزوار مراسم الاربعين الحسيني.

ورافق محافظ خوزستان 'غلام رضا شريعتي' وزير الامن عند تفقده معبر شلمجه.
وتحدث الوزير علوي مع عدد من مسؤولي المواكب الحسينية (ع) في معبر شلمجه للاطلاع علي سير مساعيهم لتقديم الخدمات الي الزوار.
كما رافق الزوار المتوجهين الي كربلا سيرا علي الاقدام في جزء من الطريق المؤدي الي معبر شلمجه الحدودي.
يذكر ان معبر شلمجه من المعابر الحدودية في محافظة خوزستان و تقع علي بعد 15 كيلومترا من مدينة خرمشهر (جنوب غرب ) و يعبرها زوار اربعين الامام الحسين (ع).
وبلغ عدد الزوار الذين عبروا معبري شلمجه و جذابه 300 الف زائر لحد الان.
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وزير الامن يتفقد معبر شلمجه الحدودي

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