وزير الامن يتفقد معبر شلمجه الحدودي

ورافق محافظ خوزستان 'غلام رضا شريعتي' وزير الامن عند تفقده معبر شلمجه.

وتحدث الوزير علوي مع عدد من مسؤولي المواكب الحسينية (ع) في معبر شلمجه للاطلاع علي سير مساعيهم لتقديم الخدمات الي الزوار.

كما رافق الزوار المتوجهين الي كربلا سيرا علي الاقدام في جزء من الطريق المؤدي الي معبر شلمجه الحدودي.

يذكر ان معبر شلمجه من المعابر الحدودية في محافظة خوزستان و تقع علي بعد 15 كيلومترا من مدينة خرمشهر (جنوب غرب ) و يعبرها زوار اربعين الامام الحسين (ع).

وبلغ عدد الزوار الذين عبروا معبري شلمجه و جذابه 300 الف زائر لحد الان.

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