ما هِيَ المُفاجآة التي سَيُفَجِّرها أردوغان في خِطابِه اليوم؟

الذين سيتحولَقون أمام مَحطّات التَّلفزةِ العالميّة التي ستَبُث هذا الخِطاب حَيًّا علي الهواء، سيَبحَثُون عن جُمَلٍ مُحدَّدةٍ، وإجاباتٍ عَن أسئلةٍ كثيرةٍ تتردَّد مُنذ عِشرين يومًا، أبرزها عمّا إذا تمّ العُثور علي جُثمان الضحيّة، وهل هِي مُقطَّعة أم سليمة، وكيفَ تمّت عمليّة القتل، خَنْقًا أم نَشْرًا (بالمِنشار الكهربائي)، وهل الرأس سَيكون مع الجُثّة، أم أنّه جَري نقله إلي الرياض في أحَد الحَقائِب السَّوداء؟.

هَذهِ هِي المَرّة الأُولي، ومُنذ بِداية الأزَمَة يُخاطِب الرئيس أردوغان العالم، فقَد اكتَفي طِوال الفَترةِ الماضِية، باللُّجوء إلي التَّسريبات المَنسوبةِ إلي مَصادرٍ تركيّةٍ “مَجهولة” مِن قَبيل الإثارة أوّلًا، وإبقاء الأزَمَة حيّةً تحتل العناوين الرئيسيّة ثانيًا، ومُمارَسة ضُغوط علي السُّلطات السعوديّة للتَّخلِّي عَن حالةِ “الإنكار” والاعتراف بارتكابِ الجريمة ثالثًا، وقد أجادَ الأتراك تنفيذ هَذهِ الاستراتيجيّة بدَهاءٍ يُحسَب لهم، وأثبَتوا أنّهم “خُبَراء” في فَنِّ العَلاقات العامّة، بينما فَشِل نُظراؤهم السُّعوديّون في هذا الاختبار، وكانت روايتهم مَهزوزةً فاقِدةَ المصداقيّة ومَليئةً بالثُّقوب.

الإعلان عَن العُثور علي جُثَّة الفَقيد سَيكون حَدَثًا مُزَلزِلًا، وإنجازًا سَريعًا وقَويًّا لأجهِزَة الأمن التركيّة، مع الأخذِ بعَينِ الاعتبار أنّ آخِر الرِّوايات السعوديّة الرسميّة أكَّدت أنّه جري قتله خَنْقًا بعد شِجارٍ مع المُحقِّقِين مَعه داخِل القنصليّة، وقالت إحد التَّسريبات التركيّة أنّ عمليّة الخنق استغرَقَت ثَماني دقائِق، بينما قالت أُخرَي أنّ رأس الخاشقجي الذي قُطِع بالمِنشار نُقِل إلي الرياض “لطَمأنَة” المَسؤولين، وعلي رأسِهِم الأمير محمد بن سلمان، وليّ العَهد، الذي تُؤكِّد مُعظَم المَصادِر أنّه هو صاحِب القَرار خلف هَذهِ الجَريمة.

المَوقِف الرسميّ السعوديّ سَيكون في مَوقَفٍ مُحرِجٍ بَل صادِمٍ، إذا أكَّد الرئيس أردوغان صِحَّة الرِّوايات التي تحدَّثت عَن مِنشارِ العَظم الكَهربائيّ الذي سَتظَل صُورَته، وكُل “النُّكات” التي جَري تأليفها حوله، كابوسًا تُطارِدهم، وتَضُج مضاجِعَهم، وتَحرِمهم مِن النَّوم لسَنواتٍ قادِمةٍ، ولا نَعتقِد أنّ مُحيطات العالم ستَغسِل دِماء هَذهِ الجريمة وآثارها، والشَّوائِب التي عَلِقَت بصُورَة القِيادة السعوديّة عَربيًّا، إسلاميًّا، وعالميًّا.

لا نُبالِغ أيضًا إذا قُلنا أنّ “شهادَة” أردوغان الرسميّة المُتوَقَّعة، المَدعومة بالصُّور والوثائِق، ستُحرِج الكَثير مِن الحُكومات العربيّة التي سارَعت بإصدارِ بياناتً رَسميّةً تتضامَن فيها مع المملكة، وتُؤكِّد علي شفافيّتها، وتُشيد باحترامِها لحُقوق الإنسان، بشَكلٍ مُباشِرٍ أو غيرِ مُباشر، وثِقَتها، أي هَذهِ الدُّوَل، بصُدقيّة تَحقيقاتِها وبياناتِها.

هُناك نَظريّتان حول كيفيّة تَعاطِي الرئيس أردوغان مع هَذهِ الأزَمَة، رُبّما تَنعكِس في خِطابِه اليوم :

الأُولي: أنّه سَيكونُ حازِمًا في كَشفِ كُل الحَقائِق، غير عابِيءٍ بالرَّد السعوديّ، لأنّه يَعتبِر الأمير بن سلمان، ودولته، العَدو الأوّل لبِلادِه، ولا يُريد أن يَراه في السُّلطة لـ50 عامًا قادِمة، لذلِك سيُصِر علي إبقاءِ القضيّة حَيّةً، والمُضِي قُدُمًا فيها حتّي إسقاط وليّ العَهد السعوديّ.

الثانية: تُؤكِّد أنّ الرئيس أردوغان زعيم “براغماتي” بارِعٌ في عَقدِ الصَّفَقات، وبِما يُفيد بِلاده، وأنّه رُبّما يَستَغِل هَذهِ الجريمة لتَحقيق أكبر مَكاسِب سياسيّة واقتصاديّة لبِلادِه، ويَضرِبون مَثَلًا بصَفْقَتِه مع الرئيس ترامب الأخير وعُنوانها الإفراج عَن القِس برونسون، وقَبلها صَفقته مع الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاءِ أزَمَة إسقاط الطائرة الروسيّة سوخوي قُربَ الحُدود السوريّة التركيّة قبل عامَين.

مِن الصَّعب استبعاد أيٍّ مِن النَّظَريّتين، وإن كُنّا نَميل إلي الأُولي الأكثر تَرجيحًا في نَظَر الكثيرين، ونَحنُ مِن بَيْنِهم، فعلاقات الرئيس أردوغان مع المملكة العربيّة السعوديّة لم تَكُن جَيّدةً في أيِّ يَومٍ مِن الأيّام، وكانَت تنافسيّةً بين مَرجعيّتين سُنِّيّتين، مَرجعيّة مكّة المُكرّمة، ومَرجعيّة الآستانة، أو اسطنبول، وتَقِف الدَّولَتان في خَندَقين مُتواجِهين في مُختَلف القضايا، ورُغمَ اتِّفاقِهِما حول المَلف السوريّ طِوال الأزَمَة، كانَ بارِدًا وفي إطارِ الحَد الأدني مِن التَّنسيق.

الدَّائِرة تَضيق حولَ المملكة العربيّة السعوديّة، وعُنُق وليّ عَهدِها الأمير بن سلمان، ورُبّما تَبلُغ ذَروَتها بعد خِطاب أردوغان الثلاثاء، وإن كُنّا نَعتقِد بأنّه لن يُسْدِل سِتار النِّهاية في هَذهِ الأزَمَة التي شَغَلَت العالم، بَل بِدايَةً لمَرحلةٍ جَديدةٍ ومُختلفةٍ وأكثَر إثارةً في هذا المُسلسل التَّراجيدي الطَّويل وغَير المُمِل بَحْثًا عَن نِهايَةٍ تَنتَصِر فيها العَدالَتان الإلهيّة والوَضعيّة مَعًا.

سنَنتَظِر خِطاب أردوغان الأهَم في تاريخِه السِّياسيّ، ومَعَنا العالَم بأسْرِه، ولا نَستبعِد أو نَستغرِب الكثير المُفاجآت، والأمر المُؤكَّد أن لا تسريبات بَعده، وإنّما خَطوات عَمليّة علي الأرض، ونَصْبِ مَشانِق الخَنْق السِّياسيّ، أو “مناشير”، نَتْرُك لكُم الاختيار.. ولَن يَطول انتظارنا في جَميع الأحوال.. ونَحنُ نَجْتَهِد هُنا، وسَنَظْفَر بأجْرِ المُجتَهدين علي الأقَل.. واللهُ أعْلَم.

راي اليوم. عبدالباري عطوان

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