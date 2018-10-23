الرئيس العراقي يؤكد علي دور المؤسسات الدينية في حفظ وحدة الصف الوطني

وذكر بيان رئاسي عراقي، الاثنين، ان 'صالح اكد خلال اللقاء علي اهمية دور رجال الدين في تحقيق السلام والتعايش السلمي والحضاري بين أبناء المجتمع العراقي وحفظ وحدة الصف الوطني'.

وشدد صالح علي 'اهمية ابراز دور المؤسسات الدينية في تحقيق التعايش السلمي بين كافة مكونات الشعب العراقي من خلال زرع وترسيخ مفاهيم وقيم الدين الاسلامي الأصيل'.

واشاد الرئيس العراقي 'بالمواقف الوطنية للوقفين السني والشيعي من خلال مواجهة الحملة الارهابية الداعشية والفتنة الطائفية التي حاولت قوي الشر زرعها بين ابناء الوطن الواحد'.

من جانبه قدم رئيس ديوان الوقف السني العراقي التهاني للرئيس العراقي بمناسبة تولي مهامه رسميا، كما ثمن مواقفه الوطنية، متمنيا له التوفيق والنجاح في خدمة العراق والعراقيين.

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