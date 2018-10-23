مطار النجف الدولي يستقبل 64 رحلة جوية بدءأ من اليوم

بغداد/23 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- يستقبل مطار النجف الدولي 64 رحلة جوية بدءأ من اليوم الثلاثاء، قابلة للزيادة مع اقتراب يوم الزيارة الاربعينية.

وذكر المكتب الاعلامي لمطار النجف الدولي في تصريح صحفي، ان 'مطار النجف الدولي سيستقبل بدءا من يوم الثلاثاء 64 رحلة جوية قابلة للزيادة مع اقتراب يوم الزيارة الاربعينية'.
وفي ذات السياق اعلنت الشركة العامة للنقل البري العراقية،عن وصول 300 شاحنة نقل كبيرة إلي مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة بنقل زائري اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).
وقال مدير عام الشركة عماد عبد الرزاق الاسدي في بيان له، انه 'غادرت اليوم طلائع اسطول الشركة العامة للنقل البري متوجهة إلي محافظة كربلاء المقدسة لتتجحفل جميع الاليات في الساحة المخصصة لها في منطقة الابراهيمية'.
واضاف، ان 'اسطول الشركة علي اتم الاستعداد لتقديم الخدمات إلي زائري الامام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) في ذكري اربعينية استشهادهما في معركة الطف الخالدة'.
من جانب اخر اعلن عضو مجلس محافظة بابل احمد الغريباوي، الاثنين، ان المحافظة وضعت خطة امنية متكاملة لحماية الزائرين الوافدين الي كربلاء.
وقال الغريباوي، في تصريح صحفي، ان 'المجلس ناقش الخطة الأمنية المتعلقة بزيارة الأربعين بحضور قائد شرطة المحافظة والجميع أبدوا ملاحظاتهم حول الخطة وتمت معالجة بعض الأمور بشكل جيد'.
وأضاف، 'هناك تعاون جيد مع أصحاب المواكب الحسينية والقوات الأمنية في تشخيص بعض الحالات لفرض الامن للزائرين'.
واشار الي ان 'هناك تعاون كبير مع الحشد الشعبي الذي يقف صفا واحد مع القوات الأمنية والذي نشر قواته في وسط مدينة الحلة وبجميع الاقضية والنواحي'.
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مطار النجف الدولي يستقبل 64 رحلة جوية بدءأ من اليوم

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