المرجع الحكيم: اتباع اهل البيت (ع) أصبحوا محط احترام وتقدير شعوب العالم

وذكر بيان لمكتب سماحته، الاثنين، ان' السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) استذكر خلال لقائه مجموعة كبيرة من العاملين والمتطوعين من كافة المدن العراقية في مؤسسة اليتيم الخيرية سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)، واداءه سلام الله عليه للفرائض وهو في أحلك الظروف في ظهيرة العاشر من محرم الحرام، وما قدّمه (عليه السلام) من تضحية في سبيل دين الله تعالي، لكي يرتوي منه اتباع اهل البيت (عليهم السلام) ، ويكون منهجا منيرا يسير عليه المؤمنون، ولينالوا رضي الله تعالي'.

وأضاف المرجع الحكيم 'علي شيعة أهل البيت (عليهم السلام) الالتزام والتأدب بأخلاق وسيرة المعصومين (عليهم السلام)، التي فرضت احترامها علي جميع الاديان والمذاهب والشعوب، لأنها سنن مستوحاة من القرآن والسنة النبوية الشريفة، ولكي يسير عليها أتباعهم، الذين أصبحوا بفضل هذا الالتزام محط احترام وتقدير شعوب العالم'.

وأوصي المرجع الديني الكبير السيد الحكيم 'بالثبات علي المنهج الذي خطه سيد الشهداء (عليه السلام) بدمه الزكي'، داعيا الباري تعالي أن' يتقبل زيارتهم ويجعلها في ميزان حسناتهم'.

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