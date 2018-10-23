برونزیة ثالثة لایران فی بطولة العالم للمصارعة الحرة

ففی الدور الاول تغلب كریمی علي الارجنتینی 'ریكاردو بایز' 11-0 ، وفی الدور الثانی فاز علي الاذربیجانی 'شریف شریف اوف' الحائز علي ذهبیة الاولمبیاد والعالم 7-0، وفی الدور الثالث هزم الروسی 'باتیربیك تساكولوف' 12-1.

وفی الدور نصف النهائی خسر كریمی امام الامیركی 'جی دن كوكس' الحائز علي برونزیة العالم والاولمبیاد 5-2، وفی مباراة تحدید المركزین الثالث والرابع التی اقیمت مساء الاثنین تغلب كریمی علي الجورجی 'داتو مارساغیشفیلی' 12-1 متقلدا المیدالیة البرونزیة.

ویوم اول من امس نال حسن یزدانی وبرویز هادی المیدالیة البرونزیة فی وزنی 86 و125 كغم علي التوالی.

انتهي ** 2342

