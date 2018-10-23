برونزیة ثالثة لایران فی بطولة العالم للمصارعة الحرة

طهران / 23 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
تقلد المصارع الایرانی علی رضا كریمی المیدالیة البرونزیة فی وزن 92 كغم ضمن منافسات بطولة العالم للمصارعة الحرة الجاریة حالیا فی العاصمة المجریة بودابست، وهی ثالث برونزیة لایران فی البطولة.

ففی الدور الاول تغلب كریمی علي الارجنتینی 'ریكاردو بایز' 11-0 ، وفی الدور الثانی فاز علي الاذربیجانی 'شریف شریف اوف' الحائز علي ذهبیة الاولمبیاد والعالم 7-0، وفی الدور الثالث هزم الروسی 'باتیربیك تساكولوف' 12-1.
وفی الدور نصف النهائی خسر كریمی امام الامیركی 'جی دن كوكس' الحائز علي برونزیة العالم والاولمبیاد 5-2، وفی مباراة تحدید المركزین الثالث والرابع التی اقیمت مساء الاثنین تغلب كریمی علي الجورجی 'داتو مارساغیشفیلی' 12-1 متقلدا المیدالیة البرونزیة.
ویوم اول من امس نال حسن یزدانی وبرویز هادی المیدالیة البرونزیة فی وزنی 86 و125 كغم علي التوالی.
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برونزیة ثالثة لایران فی بطولة العالم للمصارعة الحرة

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برونزیة ثالثة لایران فی بطولة العالم للمصارعة الحرة

برونزیة ثالثة لایران فی بطولة العالم للمصارعة الحرة

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