زيارة الاربعين فرصة لترسيخ العلاقات الاخوية بين الشعبين العراقي والايراني

وفي هذا السياق دعا الباحث والاستاذ الجامعي محمد السعدي، في حديث ادلي به لمراسل وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (ارنا) في بغداد، الجهات الرسمية وغير الرسمية العراقية، الي تقديم كل انواع التسهيلات للزائرين الايرانيين القادمين للمشاركة في مسيرة زيارة الاربعين، من اجل اطلاق رسالة قوية ومعبرة عن عالمية وشمولية الثورة الحسينية العظيمة، وعن التلاحم الكبير بين الشعبين العراقي والايراني، فضلا عن كون ذلك يعبر عن نوع من الامتنان حيال المواقف المشرفة للجمهورية الاسلامية الايرانية مع العراق، حينما تعرض للعدوان الداعشي التكفيري قبل اربعة اعوام.

الي ذلك، عدّ الاعلامي احمد عبد الرحمن في حديثه مع (ارنا)، ابداء اقصي درجات الاهتمام والترحيب بالزوار الايرانيين، بأنه يعكس من جانب طبيعة كرم وضيافة الشعب العراقي، ومن جانب اخر يعكس مستوي العلاقة الطيبة بين العراقيين والايرانيين.

ويؤكد عبد الرحمن، ان ايران، حكومة وشعبا، تعتبر الاقرب للعراق والعراقيين، لاسيما بعد سقوط نظام حزب البعث ورئيسه الطاغية المقبور صدام حسين، اذ لم يبادر اي بلد عربي او اجنبي الي دعم العراق ومساندته والوقوف الي جانبه في كل المجالات مثلما فعلت ايران.

فيما تقول الناشطة في مجال الخدمة الحسينية زينة عبد الكريم، انه ينبغي الا تكون هناك اية حواجز تفرق بين الزوار الايرانيين واخوانهم العراقيين، واكثر من ذلك علينا ان نشعر الايرانيين القادمين لزيارة الامام الحسين عليه السلام، انهم في بلدهم وبين اهليهم.

وتضيف زينة عبد الكريم، قائلة، انه طيلة الاعوام الماضية، لم نلاحظ ولم نسجل اية سلوكيات وممارسات سلبية من قبل الزوار الايرانيين، وانما علي العكس تماما، وجدنا منهم التعاون والحرص علي الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تصدرها الجهات المعنية، واذا كانت هناك بعض السلوكيات الخاطئة والسلبية، فأنها في الواقع تمثل حالات فردية لايقاس عليها.

ويذكر انه بحسب تقديرات المصادر المختلفة من الجانبين الايراني والعراقي، من المتوقع ان يتجاوز عدد الزوار الايرانيين للعراق لاداء زيارة الاربعينية هذا العام، مليوني زائر، رغم الظروف والاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الجمهورية الاسلامية الايرانية بفعل العقوبات الاميركية الظالمة ضدها، علما ان الحكومة العراقية بادرت الي تخفيض البدل النقدي لاصدار تأشير الدخول للايرانيين، حتي يتاح لاكبر عدد منهم التشرف بزيارة الامام الحسين عليه السلام.

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