ظريف: الحوار من دون شروط مسبقة من مبادئ سياستنا الخارجية

بكين/ 22 تشرين الاول/ اكتوبر- في حديث لوكالة 'كيودو' اليابانية قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الحوار من دون شرط مسبق وعلي اساس الاحترام المتبادل هو من المبادئ الرئيسية للسياسة الخارجية الايرانية ومن هذا المنطلق نحن نعتقد ان اميركا ليست مستعدة لهذا النوع من الحوار.

واضاف ظريف في حديث لكيودو نشرته اليوم الاثنين 'في حال اعتمدت اميركا مبدأ الاحترام المتبادل فحينها ستتعامل ايران بكل انفتاح مع الحوار غيرالمشروط'.
ونقلت كيودو عن ظريف قوله 'نحن لانضع شروطا للحوار مع اميركا لكن الاحترام المتبادل وليس الثقة لابد ان يكون اساسا لذلك'.
واوضح 'حينما يجري حوار بين طرفين فليس بالضرورة ان يثق احدهما بالاخر لكن من الضروري ان يتبادلا الاحترام باعتباره اساسا للحوار'.
وقال ظريف ان الادارة الاميركية برئاسة ترامب كان بامكانها ان تمهد الارضية للحوار فيما اذا كانت ملتزمة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 لكن بانسحابها غيرالقانوني منه في بدايات العام الميلادي الجاري من جهة وفرضها العقوبات علي ايران من جهة اخري، قامت بخطوتين غيرقانونيتين.
واضاف وزير الخارجية الايراني 'حينما تبادر الادارة الاميركية وبصورة مفاجئة بتجاهل نتيجة عامين ونصف العام من الحوار حينها لابد ان نتسائل كيف يمكن الوثوق بها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بنفهسا'.
واوضح ان اميركا لاتحترم القوانين ولاتقدر الاتفاقيات التي وقعتها وللاسف ان الاسلوب التي تعتمده واشنطن حاليا يفقد الحوارات نتائجها وانجازاتها.
وردا علي سؤال طرحته كيودو حول احتمالية انسحاب ايران من الاتفاق النووي قال الوزير ظريف ان ايران ستتخذ القرار المناسب لما يضمن امنها القومي ومصالحها الاقتصادية والسياسية نحن لم نتخذ اي قرار بعد .
وحول منظومة اوروبا المالية والنقدية المستقلة من اجل الحفاظ علي الاتفاق النووي قال ظريف ان اي مبادرة في هذا المجال لابد ان تتخذ قبل الرابع من نوفمبر القادم.
واوضح ظريف ان فرنسا والمانيا وبريطانيا وقعت علي الاتفاق ولها التزامات وطرحت بعض المقترحات لكن هناك بعض التفاصيل التقنية لابد من انهائها وللاسف ان اميركا تحاول وبشكل مبالغ التدخل بصورة غيرقانونية في هذه العملية.
وحول العقوبات الاميركية التي قد تطال قطاع النفط الايراني من الشهر القادم قال وزير الخارجية ' نحن نقوم حاليا ببيع النفط' مؤكدا بذلك 'لاشك ان ايران قادرة علي تجاوز العقوبات التي تضعها اميركا وحلفاؤها وهناك الكثير من الدول اعلنت استعدادها للتبادل التجاري مع ايران.'
ونقلت كيودو عن ظريف قوله 'اضافة الي الدول الاوروبية الثلاثة التي تولي اهمية بالغة للاتفاق النووي فان الصين وروسيا واليابان مستعدة لاداء مايستلزم منها في هذا المجال'.
انتهي**س.ر



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ظريف: الحوار من دون شروط مسبقة من مبادئ سياستنا الخارجية

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