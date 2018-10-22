قائد قوات حرس الحدود الايراني :

قوات حرس الحدود الايراني والعراقي مستعدة لحماية زوار الاربعين

ايلام / 22 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد قائد قوات حرس الحدود الايراني 'العميد قاسم رضائي' ان قوات حرس الحدود الايراني والعراقي مستعدة تماما لحماية زوار اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

جاءت تصريحات العميد رضائي اليوم الاثنين خلال اللقاء مع نظيره العراقي ' الفريق الركن حامد عبد الله إبراهيم الحسيني' في منطقة مهران الحدودية (جنوب غرب).
وقال العميد رضائي ان الزوار الذين يحملون الوثائق الثبوتية يعبرون المنافذ الحدودية بما فيها 'مهران' دون مواجهة اي مشكلة.
وتابع قائلا، ان قوات حرس الحدود الايراني كرّست طاقاتها بهدف تيسير ظروف العبور وضمان امن الزوار لدي المناطق الحدودية؛ مشيدا في السياق نفسه بجهود قوات الحدود العراقية.
كما اكد القائد الامني الايراني انه تم خلال الاجتماع المشترك مع الجانب العراقي، اليوم، التوصل الي اتفاقات جيدة في مجال حماية زوار الاربعين؛ بما فيها القيام بدوريات مشتركة وزيادة عدد القوات الامنية بهدف تيسير ظروف العبور لدي المنافذ الحدودية الثلاثة.
من جانبه، اشار قائد قوات حرس الحدود العراقي، ان مسؤولية تامين وحماية زوار الاربعين بعد اجتياز معبر مهران الحدودي، اي بدء من حدود زرباطية وصولا الي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف تقع علي سلّم اولويات قوات امن الحدود العراقية وهي لن تدخر اي جهود في هذا الخصوص.
واردف الفريق الركن الحسيني قائلا، ان كافة الظروف اللازمة لنقل الزوار في العراق متوفرة ولاتوجد اي مشكلة في هذا المجال.
واكد القائد الامني العراقي استعداد بلاده علي تعزيز التعاون مع المسؤولين الايرانيين؛ وقال انه سيعقد اجتماع مشترك آخر بين قوات حرس الحدود الايراني والعراقي بهدف تيسير ظروف عبور زوار الاربعين نحو الاراضي العراقية.
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قوات حرس الحدود الايراني والعراقي مستعدة لحماية زوار الاربعين

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