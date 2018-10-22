عراقجي: انهيار الإتفاق النووي بمثابة فشل تجربة دبلوماسية ناجحة

وقد استقبل عراقجي اليوم الاثنين، رئيسي مجموعتي الصداقة البرلمانية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الفرنسيين السيدة 'دلفين او' و'فيليب بونكرر' الي جانب عدد من الممثلين وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي وبحث معهم حول المواضيع ذات الإهتمام المشترك والقضايا الاقليمية والدولية.

ورحب عراقجي خلال هذا اللقاء، بالإجراءات المتخذة من جانب فرنسا وأوروبا للحفاظ علي الإتفاق النووي وكذلك الارادة المتوفرة لدي فرنسا لمواجهة الأحادية الأميركية معربا عن أمله في أن تتوصل جهود أوروبا وفرنسا الي حلول عملية قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع .

وأضاف، ان أميركا وعبر إجراءاتها الأحادية وغير القانونية في الانسحاب من الاتفاق النووي لم تنتهك قرار مجلس الامن الدولي فحسب، بلا باتت تحرض وحتي ترغم الآخرين ايضا علي إنتهاكه.

وفيما قدم شرحا عن سياسات ايران الاقليمية قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ان سياسة ايران ترمي الي الحفاظ علي الاستقرار وتعزيز الأمن في المنطقة.

وتابع، ان إيران تناهض داعش بوصفها أهم عامل لانعدام الاستقرار في المنطقة، كما انها تعارض تجزئة دول المنطقة وتغيير حدودها.

وفي هذا اللقاء اشار رئيسا مجموعتي الصداقة البرلمانية الفرنسية دعم بلادهم للاتفاق النووي ، مؤكدين علي ضرورة التوصل الي آلية للتبادل المصرفي لضمان مصالح ايران الاقتصادية وفقا لما ينص عليه الاتفاق النووي..

واشادا بدور إيران البارز في مكافحة داعش.

إنتهي**أ م د**س.ر

