انطلاق حدث اينوكس 2018 الدولي في كيش

وتشارك في هذين الحدثين الدوليين 360 شركة اجنبية ومحلية لتعرض احدث انجازاتها وطاقاتها في المجالات الاقتصادية والبورصة والصيرفة والتامين والخصخصة والاستثمارات وغيرها من الطاقات المالية ذات الصلة.

ومن اهم محاور واهداف معرض اينكوس 2018 في كيش، يشار الي تنمية التعاون المالي داخل اسواق البورصة، واسقطاب رؤس الاموال، والتركيز علي آليات تمويل المشاريع، وزيادة الانتاج المحلي، وتعزيز الأداء وتعزيز فرص العمل، ودعم الصادرات من خلال التواجد في اسواق الاسهم، وتعزيز طاقات القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

كما تضم نشاطات هذا الحدث الدولي، 28 اجتماعا تخصصيا وندوة دولية بمشاركة اكثر من 100 شخصية محلية بارزة الي جانب 25 شخصية دولية رفيعة

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