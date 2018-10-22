برعاية مساعد رئيس الجمهورية؛

انطلاق حدث اينوكس 2018 الدولي في كيش

كيش / 22 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – بدأت اليوم الاثنين في جزيرة كيش (جنوب ايران) اعمال المعرض الدولي العاشر للفرص الاستثمارية تحت عنوان 'اينوكس 2018' وايضا الدورة الخامسة لمعرض البورصة والبنك والخصخصة الدولي، برعاية مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية وجمع من كبار المسؤولين الاقتصاديين في البلاد الي جانب وفود دبلوماسية من 15 دولة واصحاب العديد من الشركات التجارية والاستثمارية المحلية والاجنبية.

وتشارك في هذين الحدثين الدوليين 360 شركة اجنبية ومحلية لتعرض احدث انجازاتها وطاقاتها في المجالات الاقتصادية والبورصة والصيرفة والتامين والخصخصة والاستثمارات وغيرها من الطاقات المالية ذات الصلة.
ومن اهم محاور واهداف معرض اينكوس 2018 في كيش، يشار الي تنمية التعاون المالي داخل اسواق البورصة، واسقطاب رؤس الاموال، والتركيز علي آليات تمويل المشاريع، وزيادة الانتاج المحلي، وتعزيز الأداء وتعزيز فرص العمل، ودعم الصادرات من خلال التواجد في اسواق الاسهم، وتعزيز طاقات القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
كما تضم نشاطات هذا الحدث الدولي، 28 اجتماعا تخصصيا وندوة دولية بمشاركة اكثر من 100 شخصية محلية بارزة الي جانب 25 شخصية دولية رفيعة
انتهي ** ح ع



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اقتصاد

اينوكس 2018 الدولي

كيش

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انطلاق حدث اينوكس 2018 الدولي في كيش

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