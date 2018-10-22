ایة الله املی لاریجانی : العدو یحلم عبثا فی القضاء علي الجمهوریة الاسلامیة

واشار ایة الله املی لاریجانی الیوم الاثنین خلال اجتماع كبار المسؤولین فی جهاز القضاء، الي الحرب الاقتصادیة والنفسیة التی یخوضها الاعداء ضد الجمهوریة الاسلامیة الیوم؛ مبینا ان التحركات الماكرة التی یقوم بها العدو بما فیها التفاوض مع عدد من البلدان بهدف اقناعها علي قطع تعاونها مع ایران واثارة العقبات النفطیة تصب فی سیاق هذه الحرب.

واستدل رئیس السلطة القضائیة بتوجیهات قائد الثورة الاسلامیة الي رؤساء السلطات الثلاثاء فی البلاد من انه ینبغی تقسیم المشاكل علي نوعین؛ منها المشاكل الناجمة عن تحركات الاعداء والمشاكل التی تنجم عن تقصیر المسؤولین.

وفیما اكد ان هذه التوجیهات شكّلت الخطوة الاساس فی تحلیل وتقییم صحیح للظروف الراهنة فی البلاد، اشار ایة الله املی لاریجانی الي ضرورة توظیف طاقات الخبراء المحلیین فی سیاق التوصل الي الحلول قائمة علي الدقة والفكر والادارة الصحیحة للقضایا الكبري فی البلاد.

كما دعا رئیس السلطة القضائیة كافة السلطات من اجل التصدی للحرب الاقتصادیة التی یشنها الاعداء ضد ایران؛ مبینا ان هناك تناغم بین الافكار وتنسیق ممیز علي صعید المجلس الاعلي للتنسیق الاقتصادی بمشاركة السلطات الثلاث فی هذا الاطار.

وفی جانب اخر من تصریحاته الیوم، اشار ایة الله املی لاریجانی الي زیارة الاربعین الحسینیة (ع)؛ واصفا هذه المراسم بانها مسیرة ملیونیة للمسلمین بكافة اعراقهم وجنسیاتهم ولغاتهم وتجسّد اسمي آیات المحبة والتناغم والسلوك الانسانیة والاجتماعیة فی العالم.

وفیما اكد ان مصائب العالم الاسلامی ناجمة عن العقائد الخاویة التی لا تربطها جذور روحانیة ومعنویة، لفت رئیس السلطة القضائیة الي ان تصرفات السعودیة الیوم تعكس ذات الافكار الوهابیة والدلیل علي ذلك متمثل فی مجازر وجرائم القتل الجماعی والاغتیالات المروعة التی یمارسها النظام الحاكم فی هذا البلد.

واردف قائلا، ان العالم الاسلامی یعانی علي مدي اعوام مدیدة من الارهاب السعودی؛ مبینا ان زعماء ال سعود وظّفوا عائداتهم النفطیة فی الحاق الاذي والمصائب بالشعوب فی افغانستان وباكستان والعراق وسوریا ولبنان وعدد من الدول الافریقیة، كما دعموا بكل خباثة خلال فترة الدفاع المقدس نظام صدام البائد وكرّسوا الیوم كافة جهودهم لمعاداة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

واكد رئیس السلطة القضائیة، قائلا ان المنظمات الدولیة المنضویة تحت إمرة امریكا تقرّ الیوم بأن السعودیة ارتكبت جرائم حرب فی الیمن واكدت علي معاناة الملایین بما یشمل الإطفال والنساء والرجال والكهول من ابناء هذا الشعب الاعزل.

وفی معرض الاشارة الي فضیحة اغتیال الاعلامی السعودی 'جمال خاشقجی'، قال ایة الله املی لاریجانی ان السعودیة حاولت فی بادئ الامر وبالتواطؤ مع الغرب، ان تموّه علي جریمة قتله لكن فی نهایة المطاف اعترفت بان 'خاشقجی قتل من قبل اشخاص تجاوزا صلاحیاتهم'.

وشدد ان هذ الجریمة اظهرت من جدید مواقف الغرب المزدوجة فی التعاطی مع جرائم حقوق الانسان؛ مضیفا ان الدول الاوروبیة اتخذت مواقف حساسة واكدت فی ظاهر الامر متابعتها لموضوع اغتیال الصحفی السعودی جمال خاشقجی، لكن هذه الدول تتخذ جانب الصمت قبال المجازر التی تحدث الیوم فی الیمن.

انتهي ** ح ع

