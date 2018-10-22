الحكومة الصهيونية تدعم منع زيارة أسري حماس بسبب احتجاز جنودها في غزة

وحسب صحيفة 'هآرتس' فان القرار يأتي بذريعة رفض حماس السماح بزيارات موازية للمنظمات الإنسانية، للمفقودين الصهاينة في غزة أبرا منغيستو، وهشام السيد، وجثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست أورن حزان (الليكود)، لكن سبق تقديمه في الماضي من قبل وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد اردان حين كان عضو كنيست.

وسيسري هذا القانون علي السجناء الأمنيين الذين ينتمون إلي أي منظمة تحتجز أسري صهاينة ولا يسمح باللقاءات معهم.

وسبق أن منع الاحتلال أهالي المعتقلين من غزة في سجونها من زيارة ابنائهم خلال فترة أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط.

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