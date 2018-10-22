محافظ إيلام يعلن عن توجه 378 ألف زائر الي العراق عبر حدود مهران

إيلام/22 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد محافظ إيلام (غرب) 'قاسم سليماني دشتكي' انه منذ بداية شهر صفر (11 أكتوبر الحالي) ولحد الآن، توجه 378 ألف زائر نحو العراق عبر منفذ مهران الحدودي.

وحول آخر التطورات علي حدود مهران وظروف توافد الزوار علي ضوء العاصفة الليلية التي اجتاحت هذه المنطقة مساء أمس قال سليماني دشتكي اليوم الاثنين في تصريح لمراسل إرنا ان عملية توافد الزوار نحو العتبات المقدسة في العراق استؤنفت من صباح اليوم الاثنين.
وفي سياق متصل، أشار رئيس منظمة الإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر 'مرتضي سليمي' الي الاجراءات المتخذة من قبل هذه المنظمة فيما يخص زيارة الأربعين، معلنا عن فتح 87 مقرا للإسعاف والإغاثة بصورة مؤقتة ومتنقلة في محافظات إيلام وخوزستان وكرمانشاه .
إنتهي**أ م د**س.ر



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محافظ إيلام يعلن عن توجه 378 ألف زائر الي العراق عبر حدود مهران

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