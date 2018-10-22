محافظ إيلام يعلن عن توجه 378 ألف زائر الي العراق عبر حدود مهران

وحول آخر التطورات علي حدود مهران وظروف توافد الزوار علي ضوء العاصفة الليلية التي اجتاحت هذه المنطقة مساء أمس قال سليماني دشتكي اليوم الاثنين في تصريح لمراسل إرنا ان عملية توافد الزوار نحو العتبات المقدسة في العراق استؤنفت من صباح اليوم الاثنين.

وفي سياق متصل، أشار رئيس منظمة الإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر 'مرتضي سليمي' الي الاجراءات المتخذة من قبل هذه المنظمة فيما يخص زيارة الأربعين، معلنا عن فتح 87 مقرا للإسعاف والإغاثة بصورة مؤقتة ومتنقلة في محافظات إيلام وخوزستان وكرمانشاه .

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