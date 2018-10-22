إيران وافريقيا تؤكدان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية

وتم خلال هذا المؤتمر الذي عقد برعاية المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية وباستضافة مركز دراسات العلوم الإنسانية في جنوب أفريقيا، تسليط الضوء علي تعزيز الحوار الثقافي بين إيران وجنوب أفريقيا بمشاركة ممثلي عدد من الدول الافريقية وأساتذة بارزين في العلوم الإنسانية من جنوب افريقيا.

وتطرق رئيس مركز دراسات العلوم الانسانية في جنوب افريقيا 'تشريل هندريكس' الي دور الجمهورية الإسلامية والطاقات المتوفرة للتعاون المشترك مؤكدا ان الدبلوماسية الثقافية تلعب دورا كبيرا في توثيق علاقات الدول مع بعضها الآخر.

وأكد السفير الإيراني لدي جنوب افريقيا 'محسن موحدي قمي'، علي ان العلاقات الثنائية بين إيران وجنوب افريقيا تتمتع بتاريخ عريق يعود الي أربعة آلاف عام ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام وان سياسة الجمهورية الإسلامية قائمة علي الحفاظ علي علاقتها مع الدول المستقلة وان تعزيز العلاقات مع دول جنوب أفريقيا يأتي ضمن أولوياتها.

في جانب آخر من حديثه، قال ان ايران قطعت علاقاتها مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بعد انتصار الثورة الاسلامية وأقامت علاقات وثيقة مع الجماعات المناضلة والمتطلعة للحرية وذلك في سياق دعمها للمظلومين في مختلف أرجاء العالم، واستأنفت علاقاتها مع جنوب افريقيا بعد انهيار نظام الفصل العنصري في التسعينات.

وقدم خلال الاجتماع، عدد من الأساتذة والباحثين المشاركين في هذا الإجتماع من تنزانيا وكينيا وزيمبابوي وبوتسوانا وجنوب افريقيا الي جانب رئيس مركز الدراسات في رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية مقالاتهم فيما يخص العلاقات الثقافية بين إيران وافريقيا.

إنتهي**أ م د**س.ر

