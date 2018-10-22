قائد القوة البرية للحرس الثوري يصل الي اسلام اباد

وافاد مراسل 'ارنا' من اسلام اباد، ان عددا من كبار القادة العسكريين لدي الجيش الباكستاني الي جانب السفير الايراني في باكستان 'مهدي هنردوست' ، كانوا في استقبال العميد باكبور عند وصوله الي مقر 'نورخان' الجوي.

وسيتم خلال زيارة قائد سلاح البرّ للحرس الثوري الي باكستان التي تستغرق يوما واحد، مناقشة جريمة الجماعات الارهابية المتمثلة في القيام من داخل الاراضي الباكستانية باختطاف 12 من قوات حرس الحدود المحليين الايرانيين في مقر ميرجاوة الحدودي (جنوب شرق ايران)، وايضا الجهود المبذولة للافراج عن هؤلاء.

كما سيجري الوفد العسكري والامني الايراني مباحثات مع المسؤولين الامنيين والعسكريين في باكستان بهدف التوصل الي اجراءات مشتركة وحازمة في سياق التصدي لظاهرة الارهاب وضمان الامن المستدام لدي المناطق الحدودية.

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