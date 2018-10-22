المتحدث باسم الحرس الثوري يعلن عدد حرس الحدود المختطفين

ونشرت هذه الجماعة الارهابية صباح اليوم الاثنين صورا لبعض المختطفين من مقر ميرجاوة الحدودي بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) وادعت في قائمة نشرتها ان عدد هؤلاء يبلغ 12 شخصا؛ فيما كان قد أعلن عقب انتشار خبر الهجوم علي المقر بأن عدد المختطفين هو 14 شخصا.

وكان قائد سلاح البر للحرس الثوري 'العميد حسين باكبور' قد اعلن في وقت سابق، ان عدد قوات حرس الحدود الإيرانيين المختطفين يبلغ 11 شخصا.

بينما قال العميد رمضان شريف اليوم الاثنين في تصريح لمراسل إرنا ان عدد حرس الحدود المختطفين يبلغ 12 شخصا لأن هذا المقر لا يستوعب أساسا أكثر من 12 شخصا وان العدد 14 المعلن عنه مسبقا لم يكن صحيحا.

وصرح العميد شريف انه تم خلال العام الأخير تسجيل نحو 50 هجوما للجماعات الارهابية علي المقرات الحدودية دون ان تحقق اي نتيجة الا في المرة الاخيرة وذلك بسبب وجود بعض المندسين.

وكان قد أعلن العميد شريف صباح اليوم عن زيارة قائد سلاح البر للحرس الثوري الي باكستان لمتابعة موضوع الـ 12 حارسا المختطفين.

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