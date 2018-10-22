انسحاب امريكا من المعاهدة الصاروخية مع روسيا يؤدي الي تشديد التوتر في العالم

واكد بعيدي نجاد في تغريدة نشرها اليوم الاثنين علي حسابه في موقع 'تويتر'، ان معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدي الموقعة بين امريكا وروسيا وتدمير الصواريخ النووية متوسطة المدي (التي تتراوح مداها بين 500 و5500 كم)، قامت بدور هام في سياق الحدّ من سباق التسلح النووي وارساء التوازن الامني في العالم.

علما ان معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدي اُبرمت في الثامن من ديسمبر 1987 بين آخر زعيم للاتحاد السوفييتي البائد 'ميخائيل غورباتشوف '، ورئيس جمهورية امريكا في حينه 'رونالد ريغن'.

وتنصّ هذه الاتفاقية علي حظر كافة انواع الصواريخ النووية وغير النووية متوسطة المدي باستثناء الصواريخ البحرية.

انتهي ** ح ع

