السفير الايراني في لندن :

انسحاب امريكا من المعاهدة الصاروخية مع روسيا يؤدي الي تشديد التوتر في العالم

لندن / 22 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا – حذّر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي بريطانيا 'حميد بعيدي نجاد'، من ان انسحاب امريكا من معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدي (INF)، واستخدامها من جديد للصواريخ النووية سيؤدي الي تشديد الحرب الباردة وزعزعة الاستراتيجية العالمية.

واكد بعيدي نجاد في تغريدة نشرها اليوم الاثنين علي حسابه في موقع 'تويتر'، ان معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدي الموقعة بين امريكا وروسيا وتدمير الصواريخ النووية متوسطة المدي (التي تتراوح مداها بين 500 و5500 كم)، قامت بدور هام في سياق الحدّ من سباق التسلح النووي وارساء التوازن الامني في العالم.
علما ان معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدي اُبرمت في الثامن من ديسمبر 1987 بين آخر زعيم للاتحاد السوفييتي البائد 'ميخائيل غورباتشوف '، ورئيس جمهورية امريكا في حينه 'رونالد ريغن'.
وتنصّ هذه الاتفاقية علي حظر كافة انواع الصواريخ النووية وغير النووية متوسطة المدي باستثناء الصواريخ البحرية.
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المعاهدة الصاروخية مع روسيا

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انسحاب امريكا من المعاهدة الصاروخية مع روسيا يؤدي الي تشديد التوتر في العالم

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