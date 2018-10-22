مسیرة الاربعین الملیونیة؛

مصدر مسؤول : عبور اكثر من 25 زائر اجنبی عبر منفذ شلمجة الحدودی

ابادان / 22 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – قال مساعد محافظ خوزستان (جنوب غرب)، ولی اله حیاتی، ان ما یزید عن 25 الف زائر من عدة بلدان استخدموا معبر شلمجة الحدودی (فی محافظة خوزستان) لدخول الاراضی العراقیة والمشاركة فی المسیرة الملیونیة لاربعینیة استشهاد الامام الحسین (علیه السلام).

وفی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الاثنین من معبر شلمجة الحدودی الدولی، اوضح حیاتی ان هؤلاء الزوار معظمهم من دول روسیا ولبنان وباكستان واذربیجان والهند وتركیا.
ورأي المسؤول فی محافظة خوزستان، ان عدد الزوار الاجانب الذین استخدموا حدود شلمجة لدخول الاراضی العراقیة شهد زیادة خلال الیومین الأخیرین وذلك نظرا لاقتراب ذكري مراسم الاربعین الحسینیة (20 صفر 1440هـ).
ولفت حیاتی الي القول ان حدود شلمجة هو المنفذ الحدودی الایرانی الوحید الذی یمكن لحملة الجنسیات الاجنبیة استخدامه وصولا الي كربلاء المقدسة.
ویقع معبر شلمجة الحدودی علي بعد 15 كم من مدینة خرمشهر فی محاظفة خوزستان؛ وبحسب التقاریر ذات الصلة، فقد بلغ عدد زوار الاربعین الذین استخدموا هذا المعبر لدخول الاراضی العراقیة منذ بدایة شهر صفر 1440 هـ (11 اكتوبر) حتي الان، 130 الف شخص.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

فرهنگی

25 زائر اجنبی

مسیرة الاربعین الملیونیة

شلمجة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مصدر مسؤول : عبور اكثر من 25 زائر اجنبی عبر منفذ شلمجة الحدودی

معظم المشاهدات

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

اسقاط جسم مشبوه في سماء اهواز

اسقاط جسم مشبوه في سماء اهواز

أحدث الأخبار

انسحاب امريكا من المعاهدة الصاروخية مع روسيا يؤدي الي تشديد التوتر في العالم

السفير الايراني في لندن :

انسحاب امريكا من المعاهدة الصاروخية مع روسيا يؤدي الي تشديد التوتر في العالم

مصدر مسؤول : عبور اكثر من 25 زائر اجنبی عبر منفذ شلمجة الحدودی

مسیرة الاربعین الملیونیة؛

مصدر مسؤول : عبور اكثر من 25 زائر اجنبی عبر منفذ شلمجة الحدودی

مصدر مسؤول : توثیق تسمیة `الخلیج الفارسی` عالمیاً

مصدر مسؤول : توثیق تسمیة 'الخلیج الفارسی' عالمیاً

الحرس الثوري مستعد لتقديم الخدمات لزوار اربعينية الامام الحسين (ع)

العميد سلامي:

الحرس الثوري مستعد لتقديم الخدمات لزوار اربعينية الامام الحسين (ع)

وزارة الجهاد الزراعي: تصفير استيراد القمح

وزارة الجهاد الزراعي: تصفير استيراد القمح

موضوعات مرتبط