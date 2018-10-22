مصدر مسؤول : عبور اكثر من 25 زائر اجنبی عبر منفذ شلمجة الحدودی

وفی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الاثنین من معبر شلمجة الحدودی الدولی، اوضح حیاتی ان هؤلاء الزوار معظمهم من دول روسیا ولبنان وباكستان واذربیجان والهند وتركیا.

ورأي المسؤول فی محافظة خوزستان، ان عدد الزوار الاجانب الذین استخدموا حدود شلمجة لدخول الاراضی العراقیة شهد زیادة خلال الیومین الأخیرین وذلك نظرا لاقتراب ذكري مراسم الاربعین الحسینیة (20 صفر 1440هـ).

ولفت حیاتی الي القول ان حدود شلمجة هو المنفذ الحدودی الایرانی الوحید الذی یمكن لحملة الجنسیات الاجنبیة استخدامه وصولا الي كربلاء المقدسة.

ویقع معبر شلمجة الحدودی علي بعد 15 كم من مدینة خرمشهر فی محاظفة خوزستان؛ وبحسب التقاریر ذات الصلة، فقد بلغ عدد زوار الاربعین الذین استخدموا هذا المعبر لدخول الاراضی العراقیة منذ بدایة شهر صفر 1440 هـ (11 اكتوبر) حتي الان، 130 الف شخص.

انتهي ** ح ع

