الحرس الثوري مستعد لتقديم الخدمات لزوار اربعينية الامام الحسين (ع)

وقال العميد سلامي اليوم الاثنين خلال اجتماع اللجنة المركزية للاربعين بمدينة مهران الحدودية (غرب) انه وبجهود جميع الجهات المعنية في المحافظة وعلي مستوي البلاد تم توفير جميع الامكانيات اللازمة في منفذ مهران الحدودي لسهولة توافد زوار الاربعين معلنا عن انسيابية التوافد عن طريق هذا المنفذ .

واشار سلامي الي عدم وجود اية مشاكل امنية في المنافذ الحدودية وقال ان المواطنين يمكنهم الخروج عبر المنافذ بكل طمأنية ولا توجد اية مشاكل هناك.

وطالب المسؤولين المحليين وعلي صعيد البلاد بوضع خطة عمل شاملة لتقديم افضل الخدمات لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

يذكر ان العميد سلامي وصل صباح اليوم الي مهران للاطلاع علي مسار تقديم الخدمات للزوار في منفذ مهران الحدودي الذي يتوقع ان يعبر من خلاله هذا العام 50% من زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

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