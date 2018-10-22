تعزيز العلاقات الثقافية بين ايران وايطاليا

طهران/22تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – أكّد سفير ايطاليا لدي طهران «مايورو كونتشاتوري» ومساعد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني مجتبي حسيني في لقاء اليوم الإثنين علي تعزيز العلاقات الفنية بين البلدين.

ودعا السفير الايطالي خلال اللقاء الي المضيّ قدما بالعلاقات الثقافيئ والفنيه الثنائية واصفاً العلاقات الثقافية بين البلدين بأنها متسمة بالتواصل والنمو.
كما أعلن السفير الايطالي عن رغبة بلاده في تأسيس مكتب ثقافي في طهران مقابل النشاط الملحوظ الذي أبداه ومازال يُبديه الملحق الثقافي الايراني في ايطاليا، معرباً عن إعتقاده بوجود فرص تخدم تطبيق برامج متعددة في الشأن الثقافي والفني مع ايران وشعبها.
وخلال اللقاء قال مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني: إنّ ايران وايطاليا يتمتعان بخلفية ثقافية وحضارية عريقة ولديهما شخصيات لامعة في حقلَي الفلسفة والثقافة، فضلاً عن وجود تقارب ثقافي بين البلدين.
وأعرب حسيني عن استعداد الوزارة للتعاون مع ايطاليا في مجال المسرح والموسيقي والفنون التشكيلية وتصميم الازياء فضلاً عن المشاركة في مهرجانات فجر الدولية التي تقام سنوياً في ايران.
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فرهنگي

سفير ايطاليا

وزارة الارشاد

مجتبي حسيني

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تعزيز العلاقات الثقافية بين ايران وايطاليا

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