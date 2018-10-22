الخطة الامنية لتأمين الزيارة الاربعينية تسير بانسيابية عالية

وقال مدير اعلام الشرطة، العقيد علاء الغانمي، في تصريح لوكالة 'الاتجاه برس' ، ان 'القوات الامنية العراقية تواصل جهودها في نجاح الزيارة الاربعينية وهي جاهزة بكافة صنوفها في توفير الحماية الكاملة للزائرين'

وأضاف الغانمي ان 'هناك مرونة عالية في الخطة الامنية وتسهيلات امام دخول الزائرين الي مركز المدينة'.

وأشار الي، ان 'الخطة الامنية لهذا العام لا تتضمن قطوعات، مؤكدا، ان 'المواكب الحسينية زادت عن العام الماضي حيث بلغ عددها المسجل رسميا لأكثر من عشرة الاف وسبعمئة موكب، من غير المواكب التي لم تسجل رسميا علي حدود محافظة كربلاء'.

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