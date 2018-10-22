شرطة كربلاء:

الخطة الامنية لتأمين الزيارة الاربعينية تسير بانسيابية عالية

بغداد/22 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، ان الخطة الامنية الخاصة في تأمين الزيارة الاربعينية تسير بإنسيابية عالية وكما مخطط لها، مشيرة الي عدم وجود قطوعات هذا العام.

وقال مدير اعلام الشرطة، العقيد علاء الغانمي، في تصريح لوكالة 'الاتجاه برس' ، ان 'القوات الامنية العراقية تواصل جهودها في نجاح الزيارة الاربعينية وهي جاهزة بكافة صنوفها في توفير الحماية الكاملة للزائرين'
وأضاف الغانمي ان 'هناك مرونة عالية في الخطة الامنية وتسهيلات امام دخول الزائرين الي مركز المدينة'.
وأشار الي، ان 'الخطة الامنية لهذا العام لا تتضمن قطوعات، مؤكدا، ان 'المواكب الحسينية زادت عن العام الماضي حيث بلغ عددها المسجل رسميا لأكثر من عشرة الاف وسبعمئة موكب، من غير المواكب التي لم تسجل رسميا علي حدود محافظة كربلاء'.
انتهي ع ص ** 1718



برچسب ها

سياسي

العراق

الزيارة الاربعينية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الخطة الامنية لتأمين الزيارة الاربعينية تسير بانسيابية عالية

معظم المشاهدات

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

اسقاط جسم مشبوه في سماء اهواز

اسقاط جسم مشبوه في سماء اهواز

أحدث الأخبار

انسحاب امريكا من المعاهدة الصاروخية مع روسيا يؤدي الي تشديد التوتر في العالم

السفير الايراني في لندن :

انسحاب امريكا من المعاهدة الصاروخية مع روسيا يؤدي الي تشديد التوتر في العالم

مصدر مسؤول : عبور اكثر من 25 زائر اجنبی عبر منفذ شلمجة الحدودی

مسیرة الاربعین الملیونیة؛

مصدر مسؤول : عبور اكثر من 25 زائر اجنبی عبر منفذ شلمجة الحدودی

مصدر مسؤول : توثیق تسمیة `الخلیج الفارسی` عالمیاً

مصدر مسؤول : توثیق تسمیة 'الخلیج الفارسی' عالمیاً

الحرس الثوري مستعد لتقديم الخدمات لزوار اربعينية الامام الحسين (ع)

العميد سلامي:

الحرس الثوري مستعد لتقديم الخدمات لزوار اربعينية الامام الحسين (ع)

وزارة الجهاد الزراعي: تصفير استيراد القمح

وزارة الجهاد الزراعي: تصفير استيراد القمح

موضوعات مرتبط