النائب الاول لرئيس الجمهورية :

ينبغي التخطيط لتنمية قطاع تقنية المعلومات والإتصالات

طهران/22تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – إعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري اليوم الإثنين، قطاع تقنية المعلومات والإتصالات من القطاعات الإقتصادية ذات المستقبل الواعد في البلاد؛ مؤكدا أنّ التخطيط لتنمية قطاع تقنية المعلومات والإتصالات أمر ضروري في البلاد.

ونقلاً عن الموقع الاعلامي للنائب الاول لرئيس الجمهورية، اُقيم صباح اليوم الاثنين الاجتماع الستين لمركز قيادة الإقتصاد المقاوم برئاسة جهانغيري؛ أشار خلاله الأخير الي قسمَي IT وICT ومكانتهما في الاقتصاد العالمي وفي تنمية الدول؛ واصفاً كلا القطاعين بأنهما سيكونان رائدَين ومحرّكَين للمستقبل الاقتصادي في ايران.
ودعا النائب الاول لرئيس الجمهورية الي التخطيط في هذين المجالين بشكل منشود ومتلائم؛ مؤكداً علي أهمية التفاهم الوطني وتعاون الأجهزة والمؤسسات في جميع الأصعدة بغية توفير المجال التنموي في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
هذا، وتمّ خلال الإجتماع مناقشة سبل مواجهة الحظر والقضايا ذات الصلة بتقلبات سوق العملة الصعبة.
انتهي** ع ج/ ح ع**



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اقتصاد

جهانغيري

الاقتصاد المقاوم

IT وICT

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ينبغي التخطيط لتنمية قطاع تقنية المعلومات والإتصالات

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