وزارة الصحة العراقية تعلن خطة طوارئ لزيارة الأربعين

وذكر بيان للوزارة، عن مدير مركز العمليات في الوزارة شهاب احمد جاسم قوله، ان 'خطة الطوارئ تتضمن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارتي الدفاع والداخلية لتبادل المعلومات وتقديم الإسناد والدعم الطبي والصحي وتسهيل حركة الاسعافات'.

وأضاف ان الخطه تشمل ايضا 'تهيئة كافة ردهات الطوارئ في المستشفيات وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة منها المنقذة للحياة وزيادة السعة السريرية لردهات الطوارئ'.

وأضاف، أن 'قسم الاسعاف الفوري سيقوم بنشر أكثر من 100 عجلة علي طول الطرق التي يسلكها الزائرون بينها 60 عجلة مرابطة علي طريق الزائرين في جانبي الكرخ والرصافة إلي كربلاء و20 داخل الطوق الأمني لمدينة الكاظمية المقدسة و20 أخري ترسل لدائرتي صحة بابل وكربلاء إضافة للعجلات التي تمتلكها'.

وأشار جاسم الي أن 'مصرف الدم سيقوم بتجهيز كافة المستشفيات بكميات من الدم ومشتقاته ولجميع الأصناف ويقوم بحملات للتبرع بالدم في كربلاء والكاظمية والنجف، وزيادة أعداد الخفارات للعاملين في مصارف الدم'.

وأكد ان 'مركز السموم في مدينة الطب سيهيئ فرق سموم متخصصة لترسل إلي كربلاء لمواجهة حالات التسمم في حال حدوثها فضلا عن تشكيل فرق للرقابة الصحية توكل إليها مهمة متابعة الأغذية والأطعمة التي تقدم للزائرين في المواكب ومن قبل الأهالي في كربلاء وعلي طول الطرق'.

وتابع مدير مركز العمليات في وزارة الصحة أن 'وزارة الصحة، أبلغت جميع دوائرها في محافظات العراق بتهيئة كافة المستشفيات وردهات الطوارئ تحسباً إلي إي طارئ وترسل فرق طبية متخصصة في القلب والجراحة العامة والباطنية والكسور لكربلاء، وتكون الخفارات في كافة المؤسسات الصحية خدمة للزائرين'.

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