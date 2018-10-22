وزارة الصحة العراقية تعلن خطة طوارئ لزيارة الأربعين

بغداد/22 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعلنت وزارة الصحة العراقية إعداد خطة الطوارئ الطبية الخاصة بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارتي الدفاع والداخلية لتبادل المعلومات وتقديم الإسناد والدعم الطبي والصحي للزائرين.

وذكر بيان للوزارة، عن مدير مركز العمليات في الوزارة شهاب احمد جاسم قوله، ان 'خطة الطوارئ تتضمن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارتي الدفاع والداخلية لتبادل المعلومات وتقديم الإسناد والدعم الطبي والصحي وتسهيل حركة الاسعافات'.
وأضاف ان الخطه تشمل ايضا 'تهيئة كافة ردهات الطوارئ في المستشفيات وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة منها المنقذة للحياة وزيادة السعة السريرية لردهات الطوارئ'.
وأضاف، أن 'قسم الاسعاف الفوري سيقوم بنشر أكثر من 100 عجلة علي طول الطرق التي يسلكها الزائرون بينها 60 عجلة مرابطة علي طريق الزائرين في جانبي الكرخ والرصافة إلي كربلاء و20 داخل الطوق الأمني لمدينة الكاظمية المقدسة و20 أخري ترسل لدائرتي صحة بابل وكربلاء إضافة للعجلات التي تمتلكها'.
وأشار جاسم الي أن 'مصرف الدم سيقوم بتجهيز كافة المستشفيات بكميات من الدم ومشتقاته ولجميع الأصناف ويقوم بحملات للتبرع بالدم في كربلاء والكاظمية والنجف، وزيادة أعداد الخفارات للعاملين في مصارف الدم'.
وأكد ان 'مركز السموم في مدينة الطب سيهيئ فرق سموم متخصصة لترسل إلي كربلاء لمواجهة حالات التسمم في حال حدوثها فضلا عن تشكيل فرق للرقابة الصحية توكل إليها مهمة متابعة الأغذية والأطعمة التي تقدم للزائرين في المواكب ومن قبل الأهالي في كربلاء وعلي طول الطرق'.
وتابع مدير مركز العمليات في وزارة الصحة أن 'وزارة الصحة، أبلغت جميع دوائرها في محافظات العراق بتهيئة كافة المستشفيات وردهات الطوارئ تحسباً إلي إي طارئ وترسل فرق طبية متخصصة في القلب والجراحة العامة والباطنية والكسور لكربلاء، وتكون الخفارات في كافة المؤسسات الصحية خدمة للزائرين'.
انتهي ع ص ** 1718



برچسب ها

سياسي

العراق

وزارة الصحة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزارة الصحة العراقية تعلن خطة طوارئ لزيارة الأربعين

معظم المشاهدات

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

اسقاط جسم مشبوه في سماء اهواز

اسقاط جسم مشبوه في سماء اهواز

أحدث الأخبار

انسحاب امريكا من المعاهدة الصاروخية مع روسيا يؤدي الي تشديد التوتر في العالم

السفير الايراني في لندن :

انسحاب امريكا من المعاهدة الصاروخية مع روسيا يؤدي الي تشديد التوتر في العالم

مصدر مسؤول : عبور اكثر من 25 زائر اجنبی عبر منفذ شلمجة الحدودی

مسیرة الاربعین الملیونیة؛

مصدر مسؤول : عبور اكثر من 25 زائر اجنبی عبر منفذ شلمجة الحدودی

مصدر مسؤول : توثیق تسمیة `الخلیج الفارسی` عالمیاً

مصدر مسؤول : توثیق تسمیة 'الخلیج الفارسی' عالمیاً

الحرس الثوري مستعد لتقديم الخدمات لزوار اربعينية الامام الحسين (ع)

العميد سلامي:

الحرس الثوري مستعد لتقديم الخدمات لزوار اربعينية الامام الحسين (ع)

وزارة الجهاد الزراعي: تصفير استيراد القمح

وزارة الجهاد الزراعي: تصفير استيراد القمح

موضوعات مرتبط