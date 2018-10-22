تفعيل الإتصال المجاني وخفض أسعار المكالمات بين العراق وايران لزوار الأربعين

وذكر بيان لوزارة الاتصالات العراقية، اليوم الاثنين، ان 'الشركة وافقت علي تفعيل خدمة الإتصال المجاني علي الشبكات اللاسلكية والارضية إضافة الي فتح 15 رقماً هاتفياً للإتصال المجاني'.

وأضاف البيان، ان 'هذه القرارات اتخذت في ضوء إجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 تشرين اول 2018 وضرورة تقديم حزمة من الخدمات الاتصالاتية لزوار الإمام الحسين (عليه السلام) أهمها تخفيض أسعار المكالمات الدولية'.

وأشار البيان الي، أن 'وزارة الإتصالات ومن خلال الشركة العامة للإتصالات تعدان ما تقدمانه من خدمات شيئاً يسيراً أمام المسيرة المليونية والحشود البشرية الكبيرة التي تسير علي خطي مسير الامام الحسين (عليه السلام) وهو يرسم الركائز الأساسية لبناء المجتمع'.

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