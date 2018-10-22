تفعيل الإتصال المجاني وخفض أسعار المكالمات بين العراق وايران لزوار الأربعين

بغداد/22 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بدأت الشركة العامة للإتصالات العراقية بتخفيض أسعار المكالمات الدولية بين العراق والجمهورية الإسلامية الايرانية بنسبة 50% دعما لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتستمر هذه الخدمة لغاية 1/11/2018.

وذكر بيان لوزارة الاتصالات العراقية، اليوم الاثنين، ان 'الشركة وافقت علي تفعيل خدمة الإتصال المجاني علي الشبكات اللاسلكية والارضية إضافة الي فتح 15 رقماً هاتفياً للإتصال المجاني'.
وأضاف البيان، ان 'هذه القرارات اتخذت في ضوء إجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للإتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 تشرين اول 2018 وضرورة تقديم حزمة من الخدمات الاتصالاتية لزوار الإمام الحسين (عليه السلام) أهمها تخفيض أسعار المكالمات الدولية'.
وأشار البيان الي، أن 'وزارة الإتصالات ومن خلال الشركة العامة للإتصالات تعدان ما تقدمانه من خدمات شيئاً يسيراً أمام المسيرة المليونية والحشود البشرية الكبيرة التي تسير علي خطي مسير الامام الحسين (عليه السلام) وهو يرسم الركائز الأساسية لبناء المجتمع'.
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تفعيل الإتصال المجاني وخفض أسعار المكالمات بين العراق وايران لزوار الأربعين

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