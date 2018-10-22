الموازنه التجاريه بين ايران وبيلاروسيا تصبح لصالح ايران

وخلال تصريح أدلي به لمراسل إرنا أضاف اُوَيسي بأنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين من 20 مارس 2017 حتي 20 مارس 2018 بلغ أعلي مستوياته حيث بلغ 154.1 مليون دولار لتكون الموازنه التجاريه لصالح ايران.

وأضاف السفير الايراني لدي بيلاروسيا ان زيادة بلغت 15 ضعفاً حصلت في التجارة بين البلدين من 20 مارس 2017 حتي 20 مارس 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، أي ما يعادل 81.8 مليون دولار.

كما أشار السفير الايراني الي مفاوضات مكثفة ومجدية أجرتها ايران مع بيلاروسيا في مجال التعاون النفطي، نتج عنها تصدير شحنتين نفطيتين ايرانيتين الي هذا البلد تركت إنطباعاً ملحوظاً علي العمل التجاري الثنائي والتوازن الاقتصادي بين البلدين.

كما نوّه السفير الايراني الي تعاون بين طهران ومينسك في حقل الأدوية والزراعة واستيراد لحوم البقر ومجالات اُخري كالقطارات الكهربائية وتنمية السياحة والتعاون الرياضي.

كما لفت اويسي الي متابعة مسؤولي البلدين تطوير العلاقات وذلك عبر مفاوضات تجري بينهما وعزم البلدين لابرام إتفاقات من شأنها تعزيز العلاقات.

وأعرب اويسي عن أمله بأن تتحق نسبة مليار دولار في التبادل التجاري التي خطط لها البلدان والتي تم التأكيد عليها خلال إجتماع رئيس مجلس الشوري الاسلامي ورئيس البرلمان البيلاروسي.

وقال السفير الايراني لدي بيلاروس: إنّ البلدين عازمان علي إلغاء التأشيرات لدخول سواح البلدين والذين بلغ معدل عددهم السنوي بين 3 الي 4 آلاف شخص، كانت الزيادة فيه للسواح الايرانيين.

كما أشار الي إقامة دورات تدريبية منوعة تخدم البلدين وقيامهما بإيفاد بعثات ثقافية وفنية ورياضية تسهم في تطوير العلاقات.

كما تطرّق السفير الايراني في مينسك الي الحديث عن مساعي البلدين الرامية الي تنشيط فرق عمل صناعية وتجارية ونفطية وزراعية ودوائية وفريق خاص بالأجهزة الطبية برئاسة مساعدي وزراء الحكومتين.

وكان رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني قام الشهر الماضي بزيارة لمينسك مترأساً وفداً يتكوّن من برلمانيين وعدد من المسؤولين الحكوميين إستغرقت 3 أيّام إجتمع خلالها بمسؤولين رفيعي المستوي من بيلاروسيا منهم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

انتهي** ع ج** 1718

