قائد القوة البرية للحرس الثوري الاسلامي يزور باكستان

واضاف العميد رمضان شريف اليوم الاثنين انه ومنذ اللحظات الاولي من اختطاف حرس الحدود بدأت المساعي لاطلاق سراحهم وفي هذا الصدد قام القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري بتكليف العميد محمد باكبور قائد القوة البرية في الحرس الثوري الاسلامي بالذهاب علي رأس وفد الي باكستان لمتابعة القضية.

وقال ايضا سيبحث العميد باكبور مع المسؤولين في باكستان قضية اختطاف 12 من حرس الحدود الايراني من قبل مجاميع ارهابية متواجدة في الاراضي الباكستانية والجهود المبذولة لاطلاق سراحهم وكذلك التفاوض للوصول الي اجراءات مشتركة وصارمة لمواجهة ظاهرة الارهاب وتأمين الامن الحدودي بين البلدين.

يذكر انه قامت مجموعة ارهابية صبيحة يوم 15 تشرين الاول/اكتوبر باختطاف 12 من حرس الحدود في نقطة الصفر الحدودية (ميرجاوه) مع باكستان.

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