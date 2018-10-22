قائد القوة البرية للحرس الثوري الاسلامي يزور باكستان

طهران/22تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن الناطق باسم الحرس الثوري الاسلامي العميد'رمضان شريف' عن زيارة قائد القوة البرية للحرس الثوري الي باكستان للتفاوض ومتابعة قضية اطلاق سراح حرس الحدود الايراني المختطفين.

واضاف العميد رمضان شريف اليوم الاثنين انه ومنذ اللحظات الاولي من اختطاف حرس الحدود بدأت المساعي لاطلاق سراحهم وفي هذا الصدد قام القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري بتكليف العميد محمد باكبور قائد القوة البرية في الحرس الثوري الاسلامي بالذهاب علي رأس وفد الي باكستان لمتابعة القضية.
وقال ايضا سيبحث العميد باكبور مع المسؤولين في باكستان قضية اختطاف 12 من حرس الحدود الايراني من قبل مجاميع ارهابية متواجدة في الاراضي الباكستانية والجهود المبذولة لاطلاق سراحهم وكذلك التفاوض للوصول الي اجراءات مشتركة وصارمة لمواجهة ظاهرة الارهاب وتأمين الامن الحدودي بين البلدين.
يذكر انه قامت مجموعة ارهابية صبيحة يوم 15 تشرين الاول/اكتوبر باختطاف 12 من حرس الحدود في نقطة الصفر الحدودية (ميرجاوه) مع باكستان.
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

سياسي

قائد القوة البرية

الحرس الثوري الاسلامي

باكستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد القوة البرية للحرس الثوري الاسلامي يزور باكستان

معظم المشاهدات

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

اسقاط جسم مشبوه في سماء اهواز

اسقاط جسم مشبوه في سماء اهواز

أحدث الأخبار

كبير مساعدي ظريف يزور موسكو يوم غد الثلاثاء

روسيا:

كبير مساعدي ظريف يزور موسكو يوم غد الثلاثاء

الموازنه التجاريه بين ايران وبيلاروسيا تصبح لصالح ايران

سفير ايران لدي بيلاروسيا:

الموازنه التجاريه بين ايران وبيلاروسيا تصبح لصالح ايران

قائد القوة البرية للحرس الثوري الاسلامي يزور باكستان

قائد القوة البرية للحرس الثوري الاسلامي يزور باكستان

ظريف سيقدم غدا وفي جلسة مغلقة تقريرا حول CFT

عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان:

ظريف سيقدم غدا وفي جلسة مغلقة تقريرا حول CFT

مناقشه تكثيف الانتشار العسكري الباكستاني علي الحدود

وزير الخارجية الايراني:

مناقشه تكثيف الانتشار العسكري الباكستاني علي الحدود

موضوعات مرتبط