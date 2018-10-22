القاء القبض علي امرأة لها علاقة بحادث اهواز الارهابي

طهران/22تشرين الاول/اكتوبر/ارنا - اعلن محافظ خوزستان (جنوب غرب) 'غلامرضا شريعتي' عن القاء القبض علي امرأة فيما يتعلق بحادث اهواز الارهابي ولم يتم لحد الان القبض علي اي من نشطاء المجتمع المدني .

وقال شريعتي في حوار مع مراسل 'ارنابلاس' انه و كما اكد قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية علي اعتقال المرتبطين بحادث اهواز الارهابي فأنه لايوجد بين الذين تم اعتقالهم اي من نشطاء المجتمع المدني او طفل مضيفا نبذل جهودنا كي لايتعرض النشطاء الي مصاعب.
واشار شريعتي الي انه يمكن السؤال من المدعي العام بشأن المعتقلين وقال ان من بين المعتقلين هناك امرأة ولكن لايوجد طفل بينهم .
يذكر انه خلال الايام الاخيرة قد صدرت منشورات زعمت بوجود اعتقالات كثيرة في صفوف نشطاء المجتمع المدني وجاء فيها ايضا ان من بين المعتقلين يوجد اطفال.
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القاء القبض علي امرأة لها علاقة بحادث اهواز الارهابي

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