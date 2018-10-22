مناقشه تكثيف الانتشار العسكري الباكستاني علي الحدود

وأضاف ظريف توضيحاً لآخر ما قامت به ايران بشأن حرس الحدود الايرانيين المخطوفين في ميرجاوه بأنّ السفارة الايرانية في باكستان والسفارة الباكستانية في طهران ووزير الداخلية و وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانيين، يتابعون عن كثب قضيه حرس الحدود المختطفين.

واصرّح بأنّ الحكومة الباكستانية أكّدت علي مسؤوليتها في متابعة عملية العثور علي المختطفين شريطة تعاون ايران معها وذلك نظراً الي حدوث هذا الإختطاف علي أراضيها وتواجد المختطفين في باكستان.

وقال ظريف: إنني قمت بالتفاوض مع المسؤولين الحكوميين في باكستان وكان برفقتي اللواء باقري وعدد من المسؤولين المحليين أكّدنا خلال اللقاء علي تكثيف الجانب الباكستاني تواجده علي الحدود بين البلدين.

وأشار الي أنّ ايران لديها حضور وتواجد مكثف في الخط الحدودي مع باكستان.

وقال: إنّ الجانب الباكستاني وعدنا بتكثيفه انتشار قواته علي الحدود مع ايران وبطريقة منشودة لافتاً الي زيادة في عدد القوات الباكستانية شهدتها الحدود خلال الآونة الأخيرة.

انتهي** ع ج** 1718

